iOS 17.2 принесла два улучшения камеры на iPhone 15 Pro

Олег

iPhone 15 Pro Max


Компания Apple прокачала камеру своих флагманов. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, речь идет о двух улучшениях, которые принесла новейшая iOS 17.2 — она стала доступна всем пользователям совместимых смартфонов вчера вечером. На iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max появились следующие изменения:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

  • Функция пространственного видео позволяет снимать видео на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, чтобы вы могли пережить свои воспоминания в трех измерениях с помощью Apple Vision Pro.
  • Улучшена скорость фокусировки телеобъектива при съемке небольших удаленных объектов на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Напомним, что выход Apple Vision Pro в продажу намечен на первую половину 2024 года. Инсайдеры говорят, что компания может выпустить не одну гарнитуру, а до четырех разных версий устройства под разный бюджет. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple выпустила iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 и watchOS 10.2. Что нового?
Шесть нововведений, которые Apple зажала в iOS 17. Ждем в 2024-м?
Anker выпустит зарядку для iPhone, которая будет не хуже оригинальной от Apple
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии