iOS 17.2 принесла два улучшения камеры на iPhone 15 Pro



Компания Apple прокачала камеру своих флагманов. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, речь идет о двух улучшениях, которые принесла новейшая iOS 17.2 — она стала доступна всем пользователям совместимых смартфонов вчера вечером. На iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max появились следующие изменения:







Функция пространственного видео позволяет снимать видео на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, чтобы вы могли пережить свои воспоминания в трех измерениях с помощью Apple Vision Pro.

Улучшена скорость фокусировки телеобъектива при съемке небольших удаленных объектов на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Напомним, что выход Apple Vision Pro в продажу намечен на первую половину 2024 года. Инсайдеры говорят, что компания может выпустить не одну гарнитуру, а до четырех разных версий устройства под разный бюджет. Напомним, что выход Apple Vision Pro в продажу намечен на первую половину 2024 года. Инсайдеры говорят, что компания может выпустить не одну гарнитуру, а до четырех разных версий устройства под разный бюджет.