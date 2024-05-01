iOS 17.5 добавляет на iPhone совершенно новый режим работы

Олег

iPhone


Компания Apple добавила в iOS 17.5 новый режим для ремонта смартфона. Об этом пишет MacRumors.

Те, кто хоть раз сдавал iPhone в ремонт или на диагностику, знают, что приемщик часто требует отключить «Локатор». Это необходимо мастерам, которые обычно проверяют функции устройства после проведенного ремонта, однако ставит под угрозу безопасности личных данных пользователя и сохранность самого смартфона.

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С релизом iOS 17.5 такой проблемы больше не будет. Apple добавила в прошивку новый «Режим восстановления», который позволяет оставить «Локатор» включенным, при этом айфон можно без проблем проверить на исправность. Девайс в режиме ремонта отмечается иконкой стетоскопа. Более того, в свежей четвертой бета-версии добавлена кнопка «Удалить это устройство» для каждого вашего девайса в «Локаторе». 

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Источник:
MacRumors
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