iOS 17 ещё не вышла, а Apple уже вовсю готовит следующую прошивку

Фархад
iOS 17

Редакция портала 9to5Mac обнаружила в журналах посещения сайта и в метрике Google Analytics устройства под управлением iOS 17.1. Причём в последнюю неделю количество посещений с таких девайсов увеличилось в несколько раз.

Судя по всему, Apple уже устранила все баги в бета-версиях iOS 17 и приступила к внутреннему тестированию следующего апдейта, в который могут войти некоторые функции, анонсированные на WWDC. Как известно, компания решила не включать в релизную версию iOS 17 приложение «Журнал», совместные плейлисты в Apple Music и улучшения AirDrop, пообещав добавить их в одном из следующих обновлений ПО. Видимо, эти фичи и войдут в iOS 17.1.

В прошлом году с iOS 16 наблюдалась аналогичная ситуация, когда спустя месяц после релиза Apple выпустила iOS 16.1 с общей библиотекой фотографий в iCloud, интерактивные уведомлениями для сторонних приложений и другими нововведениями.
8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Посмотрите, как iPhone 15 Pro лежит в руке
Пользователи iPhone потеряли кнопку отключения звонков
Что нового в iOS 17 beta 6

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries начал вгонять покупателей в минус
Midjourney по-взрослому: появилась нейросеть, создающая картинки без цензуры
Wildberries начал бороться с покупателями, которые не платят за возврат товаров
Windows-ПК обновляются и превращаются в кирпичи по всему миру

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии