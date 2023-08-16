iOS 17 ещё не вышла, а Apple уже вовсю готовит следующую прошивку

Редакция портала 9to5Mac обнаружила в журналах посещения сайта и в метрике Google Analytics устройства под управлением iOS 17.1. Причём в последнюю неделю количество посещений с таких девайсов увеличилось в несколько раз.Судя по всему, Apple уже устранила все баги в бета-версиях iOS 17 и приступила к внутреннему тестированию следующего апдейта, в который могут войти некоторые функции, анонсированные на WWDC. Как известно, компания решила не включать в релизную версию iOS 17 приложение «Журнал», совместные плейлисты в Apple Music и улучшения AirDrop, пообещав добавить их в одном из следующих обновлений ПО. Видимо, эти фичи и войдут в iOS 17.1.В прошлом году с iOS 16 наблюдалась аналогичная ситуация, когда спустя месяц после релиза Apple выпустила iOS 16.1 с общей библиотекой фотографий в iCloud, интерактивные уведомлениями для сторонних приложений и другими нововведениями.