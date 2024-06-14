iOS 17 и iPadOS 17 удалось взломать



Команда разработчиков утилиты TrollStore смогла установить его на iOS 17. Об этом сообщает iDB.



TrollStore — утилита, которая эксплуатирует ошибку CoreTrust в iOS и позволяет пользователю устанавливать IPA-пакеты приложений без необходимости постоянно их переустанавливать или переподписывать сертификатом. В отличие от AltStore, обзор которого у нас выходил ранее, TrollStore использует эксплойт системы.







Согласно источнику, до сих пор TrollStore можно было установить лишь на iPhone и iPad с версией прошивки до 15.4.1 включительно из-за защитных механизмов, которые Apple внедрила в iOS 16. Однако теперь ведущий разработчик утилиты порадовал фанатов сообщением об успешной установке TrollStore на iOS 17.0 и iPadOS 17.0. Соответствующая сборка еще не вышла и ожидается в ближайшее время.



К сожалению, на данный момент взломать удалось лишь защиту версии 17.0, но начало положено — а значит в ближайшем будущем энтузиастам вполне возможно удастся «покорить» и более свежие версии iOS 17.