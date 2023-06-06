Спустя много лет iOS 17 догнала Android по работе виджетов

Компания Apple внедрила в iOS 17 интерактивные виджеты. Об этом рассказали на WWDC 2023.
По заявлениям Apple, начиная с iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14, пользователь получит совершенно новый опыт взаимодействия с домашним экраном своего девайса. Сбылось то, чего несколько лет просили фанаты компании: виджеты наконец стали интерактивными.
Это означает, что различный быстрые действия теперь можно будет выполнять прямо внутри виджета без необходимости открывать приложение. Это на первый взгляд очевидное свойство виджетов появилось в iOS лишь спустя несколько лет после их внедрения. Сейчас любое касание виджета неизбежно влечет переход в соответствующую утилиту и обойти это никак нельзя.
Среди примеров действий, приведенных Apple — начать воспроизводить музыку или поставить её на паузу, отметить напоминание как завершенное, управлять аксессуарами умного дома. Разумеется, сторонние разработчики вскоре «подтянут» свой софт и полезных интерактивных виджетов станет гораздо больше.
Любопытно, что возможность выполнять определенные действия прямо в виджетах присутствует в Android уже много лет, с самых ранних его версий. К примеру, еще в 2.3.4 присутствовали виджеты для быстрого включения/отключения Wi-Fi и Bluetooth. Теперь iOS 17 догнала Android в этом плане.
Вот здесь мы уже установили iOS 17 и опубликовали первый взгляд на новую ОС.