Спустя много лет iOS 17 догнала Android по работе виджетов

Олег

iOS 17


Компания Apple внедрила в iOS 17 интерактивные виджеты. Об этом рассказали на WWDC 2023.

По заявлениям Apple, начиная с iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14, пользователь получит совершенно новый опыт взаимодействия с домашним экраном своего девайса. Сбылось то, чего несколько лет просили фанаты компании: виджеты наконец стали интерактивными.

Это означает, что различный быстрые действия теперь можно будет выполнять прямо внутри виджета без необходимости открывать приложение. Это на первый взгляд очевидное свойство виджетов появилось в iOS лишь спустя несколько лет после их внедрения. Сейчас любое касание виджета неизбежно влечет переход в соответствующую утилиту и обойти это никак нельзя.

Среди примеров действий, приведенных Apple — начать воспроизводить музыку или поставить её на паузу, отметить напоминание как завершенное, управлять аксессуарами умного дома. Разумеется, сторонние разработчики вскоре «подтянут» свой софт и полезных интерактивных виджетов станет гораздо больше.

Любопытно, что возможность выполнять определенные действия прямо в виджетах присутствует в Android уже много лет, с самых ранних его версий. К примеру, еще в 2.3.4 присутствовали виджеты для быстрого включения/отключения Wi-Fi и Bluetooth. Теперь iOS 17 догнала Android в этом плане.

Вот здесь мы уже установили iOS 17 и опубликовали первый взгляд на новую ОС.

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Источник:
MacRumors
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