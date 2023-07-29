iOS 17 наконец прокачала клавиатуру айфона. Ввод текста — просто магия!

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors

Ранее мы уже рассказали, что нового в Safari появится с выходом iOS 17. Однако на WWDC 2023 компания Apple пообещала нам еще и кардинально улучшенный ввод текста на встроенной клавиатуре. И новая ОС действительно содержит немало приятных нововведений. Вот всё, что удалось найти в текущих бета-версиях:

  • Автозамена. В iOS 17 используется переработанная технология машинного обучения для автозамены текста. Новая языковая «модель-трансфер» гораздо лучше анализирует личные предпочтения пользователя, его словарный запас и индивидуальные особенности. Источник пишет, что уже спустя несколько недель пользователи iOS 17 заметят, что подсказки стали гораздо лучше и точнее.
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  • Исправление автозамены. Теперь, если автозамена исправляет слово, которое не надо исправлять, вам будет проще откатить замену. Достаточно нажать на синее подчеркивание и выбрать там свое слово со значком возврата.
  • Автозаполнение слов. Клавиатура в iOS 17 теперь позволяет вставить предлагаемое слово просто нажатием на пробел — больше не нужно начинать набирать его, чтобы оно подставилось в поле ввода. А еще система иногда предлагает целые предложения или их части.
iOS 17
Фото: MacRumors
  • Грамматика. После того, как вы закончили набирать слово, iPhone подчеркнет его, если была допущена грамматическая ошибка. Нажав на него, вы увидите доступные варианты исправления. Apple собрала в этой функции все распространенные грамматические ошибки для разных языков.
  • Диктовка. Новая языковая «модель-трансфер» внедрена и в систему распознавания речи и преобразования её в текст. Например, она теперь по контексту может понять, что именно вы говорите, когда слово звучит нечетко.
  • Стикеры-эмодзи. В iOS 17 вы можете использовать все стикеры, сделанные вручную, вместе с обычным набором эмодзи. А еще вы можете использовать стикеры в качестве эмодзи в еще большем количестве сторонних приложений и в других местах системы.

К сожалению, Apple до сих пор не подглядела в клавиатуре Android очень простую, но крайне нужную фичу — набор запятой на первом экране, без необходимости открывать панель символов. 

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Источник:
MacRumors
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