iOS 17 наконец прокачала клавиатуру айфона. Ввод текста — просто магия!

Исправление автозамены. Теперь, если автозамена исправляет слово, которое не надо исправлять, вам будет проще откатить замену. Достаточно нажать на синее подчеркивание и выбрать там свое слово со значком возврата.

Теперь, если автозамена исправляет слово, которое не надо исправлять, вам будет проще откатить замену. Достаточно нажать на синее подчеркивание и выбрать там свое слово со значком возврата. Автозаполнение слов. Клавиатура в iOS 17 теперь позволяет вставить предлагаемое слово просто нажатием на пробел — больше не нужно начинать набирать его, чтобы оно подставилось в поле ввода. А еще система иногда предлагает целые предложения или их части.

Грамматика. После того, как вы закончили набирать слово, iPhone подчеркнет его, если была допущена грамматическая ошибка. Нажав на него, вы увидите доступные варианты исправления. Apple собрала в этой функции все распространенные грамматические ошибки для разных языков.

После того, как вы закончили набирать слово, iPhone подчеркнет его, если была допущена грамматическая ошибка. Нажав на него, вы увидите доступные варианты исправления. Apple собрала в этой функции все распространенные грамматические ошибки для разных языков. Диктовка. Новая языковая «модель-трансфер» внедрена и в систему распознавания речи и преобразования её в текст. Например, она теперь по контексту может понять, что именно вы говорите, когда слово звучит нечетко.

Новая языковая «модель-трансфер» внедрена и в систему распознавания речи и преобразования её в текст. Например, она теперь по контексту может понять, что именно вы говорите, когда слово звучит нечетко. Стикеры-эмодзи. В iOS 17 вы можете использовать все стикеры, сделанные вручную, вместе с обычным набором эмодзи. А еще вы можете использовать стикеры в качестве эмодзи в еще большем количестве сторонних приложений и в других местах системы.

К сожалению, Apple до сих пор не подглядела в клавиатуре Android очень простую, но крайне нужную фичу — набор запятой на первом экране, без необходимости открывать панель символов.