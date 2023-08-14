iOS 17 обновляет Siri и поиск Spotlight — наконец-то они станут полезными

Фото: MacRumors
Осталось около месяца до осенней презентации Apple, на которой мы узнаем точную дату релиза iOS 17. Это обновление для iPhone, которое приносит очень много нового на совместимые смартфоны. Среди прочего, система обновляет взаимодействие с Siri и поиском Spotlight.
Осталось около месяца до осенней презентации Apple, на которой мы узнаем точную дату релиза iOS 17. Это обновление для iPhone, которое приносит очень много нового на совместимые смартфоны. Среди прочего, система обновляет взаимодействие с Siri и поиском Spotlight.
- Без привета. Теперь Siri должна откликаться на свое имя без необходимости добавлять Hey или «Привет». Будет ли это работать на русском языке — пока неясно.
- Последовательные запросы. В iOS 17 голосовой помощник научился отвечать на несколько разных по тематике запросов подряд без необходимости вызывать Siri каждый раз заново. Например, вы можете спросить прогноз погоды, а потом сразу надиктовать сообщение.
- Чтение статей. Теперь вы можете попросить Siri прочесть вам любую веб-статью в Safari. При этом на экране появятся удобные элементы управления воспроизведением.
- Мессенджеры. В iOS 17 вы сможете выбрать, в какой мессенджер отправить надиктованное сообщение. Подробнее об этой функции мы писали вот здесь.
- Режим ожидания. О новом режиме можно прочесть тут, и Siri работает в нем. Для этого предусмотрен полноэкранный интерфейс с большим шрифтом и иконками, который запускается в горизонтальной ориентации.
- Предложения в поиске. Теперь в блоке персональных предложений Spotlight могут отображаться не только сами приложения, но и разделы внутри них. Например, если вы часто заходите в альбом «Избранные» в Медиатеке, то можете увидеть его в рекомендациях.
- Поиск. В интерфейсе Spotlight появились иконки связанных приложений, чтобы вам было проще ориентироваться в выдаче — ранее рядом с каждым результатом был значок лупы.