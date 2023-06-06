iOS 17 отправляет в утиль самый знаковый iPhone десятилетия. Он сделал для нас так много и умер молодым

Олег

iPhone X
Фото: Unsplash

Вчера Apple провела публичную часть конференции WWDC 2023. На ней, среди прочего, анонсировали iOS 17 — новейшую операционную систему для iPhone. На текущий момент апдейт выглядит скорее минорным, чем большим: даже на самом мероприятии длительностью более 2 часов ей уделили всего около 17 минут.

Но как бы там ни было, iOS 17 неизбежно будет очередной ступенью развития iPhone, на которую не пустили три модели смартфонов Apple — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. «Десятка» была очень знаковым айфоном, и даже не верится, что с ней пора прощаться. Чем нам запомнился iPhone X?

Икс или десять

Практически сразу после презентации в 2017 году фанаты Apple разделились на два лагеря: одни называли новинку «айфон десять», а другие — «айфон икс». Разумеется, первый вариант был верным, однако второй удобнее и короче. Любопытно, что эти два лагеря существуют до сих пор.

iPhone X
Фото: Unsplash

Первый

Большинство людей знают, что iPhone X был первым смартфоном с Face ID. Однако в нём дебютировал целый букет новшеств от Apple:

  • Первый iPhone с Face ID
  • Первый iPhone с «челкой» / «монобровью»
  • Первый iPhone с дисплеем 5,8 дюйма
  • Первый iPhone с OLED-дисплеем
  • Первый iPhone с вертикальным модулем камер
  • Первый iPhone с Animoji
  • Первый «толстый» iPhone
  • Первый iPhone с платой-сендвичем
  • и так далее.

Но, разумеется, для многих «десятка» так и останется родоначальником той самой пресловутой «челки», предмета тысяч мемов, любви и ненависти со стороны фанатов. Заметьте, что «монобровь» используется в iPhone до сих пор, а недавно она и вовсе перекочевала в MacBook.

Уникальный

Это первый iPhone за много лет, вышедший в одном-единственном форм-факторе. Не самая крупная модель с дисплеем 5,8 дюйма была безальтернативным выбором для всех желающих опробовать amazing от Apple в 2017 и 2018 годах. В следующем поколении появилась увеличенная модель Max.

Стоит отметить, что iPhone X был крайне выверенным по габаритам устройством. Размер его корпуса был чуть больше, чем базовый 4,7-дюймовый iPhone, при этом уместив в себя дисплей больший, чем в Plus-версии (5,8 против 5,5). 

iPhone X
Фото: Unsplash

Проблемный

Пожалуй, ни одна модель iPhone не принесла своим владельцам столько проблем, как iPhone X. «Десятка» стала настоящим «первым блином», недоработки лезли одна за другой. Вот лишь некоторые из них:

  • Выгорание OLED-панели
  • Зеленые полосы на матрице
iPhone X

iPhone X
  • Рандомный «отвал» Face ID (без возможности ремонта)
  • Пыль под стеклом задней камеры
  • Провальный чип Apple A11
  • Алюминиевая рамка царапалась о воздух (как iPod Classic)
iPhone X

Спустя время вылез еще один «недостаток» модели, в котором Apple была неповинна — из-за бешеной популярности iPhone X подпольные китайские фабрики начали массово штамповать и продавать по всему миру так называемые «восстановленные» iPhone X отвратительного качества. Этот нюанс сделал покупку модели на вторичном рынке почти безнадежным занятием.

Умер молодым

Даже сама Apple поспешила избавиться от iPhone X. Всего через год модель пропала с сайта компании и полок магазинов, на смену «десятке» пришел iPhone Xs со своим увеличенным собратом. С осени 2018 года об iPhone X больше не вспоминали. При этом смартфон исправно получал обновления ОС в течение пяти лет. Правда, чип Apple A11 довольно быстро «вылетел» из списков поддержки новых интересных фич: для большинства нововведений iOS требовался «Apple A12 и новее». 

iPhone X
Фото: Unsplash

К чему пришли

Летом 2023 года iPhone X — это смартфон, работающий на iOS 16, и он останется на ней навсегда. Легенда, которая положила начало целому букету устройств, сама оказалась в общем-то проходной моделью, о которой быстро забыли.

Если у вас на руках есть исправный iPhone X, то это отличный запасной телефон, а для кого-то может даже и основной. Но ни в коем случае не стоит покупать его в 2023: всё, что вышло после него, получилось у Apple гораздо лучше. 

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