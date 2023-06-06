iOS 17 отправляет в утиль самый знаковый iPhone десятилетия. Он сделал для нас так много и умер молодым

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Вчера Apple провела публичную часть конференции WWDC 2023. На ней, среди прочего, анонсировали iOS 17 — новейшую операционную систему для iPhone. На текущий момент апдейт выглядит скорее минорным, чем большим: даже на самом мероприятии длительностью более 2 часов ей уделили всего около 17 минут.



Но как бы там ни было, iOS 17 неизбежно будет очередной ступенью развития iPhone, на которую не пустили три модели смартфонов Apple — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. «Десятка» была очень знаковым айфоном, и даже не верится, что с ней пора прощаться. Чем нам запомнился iPhone X?





Икс или десять

Первый

Первый iPhone с Face ID

Первый iPhone с «челкой» / «монобровью»

Первый iPhone с дисплеем 5,8 дюйма

Первый iPhone с OLED-дисплеем

Первый iPhone с вертикальным модулем камер

Первый iPhone с Animoji

Первый «толстый» iPhone

Первый iPhone с платой-сендвичем

и так далее.

Уникальный

Проблемный

Выгорание OLED-панели

Зеленые полосы на матрице

Рандомный «отвал» Face ID (без возможности ремонта)

Пыль под стеклом задней камеры

Провальный чип Apple A11

Алюминиевая рамка царапалась о воздух (как iPod Classic)

Умер молодым

К чему пришли