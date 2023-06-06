iOS 17 отправляет в утиль самый знаковый iPhone десятилетия. Он сделал для нас так много и умер молодым

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Вчера Apple провела публичную часть конференции WWDC 2023. На ней, среди прочего, анонсировали iOS 17 — новейшую операционную систему для iPhone. На текущий момент апдейт выглядит скорее минорным, чем большим: даже на самом мероприятии длительностью более 2 часов ей уделили всего около 17 минут.
Но как бы там ни было, iOS 17 неизбежно будет очередной ступенью развития iPhone, на которую не пустили три модели смартфонов Apple — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. «Десятка» была очень знаковым айфоном, и даже не верится, что с ней пора прощаться. Чем нам запомнился iPhone X?
Икс или десятьПрактически сразу после презентации в 2017 году фанаты Apple разделились на два лагеря: одни называли новинку «айфон десять», а другие — «айфон икс». Разумеется, первый вариант был верным, однако второй удобнее и короче. Любопытно, что эти два лагеря существуют до сих пор.
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ПервыйБольшинство людей знают, что iPhone X был первым смартфоном с Face ID. Однако в нём дебютировал целый букет новшеств от Apple:
- Первый iPhone с Face ID
- Первый iPhone с «челкой» / «монобровью»
- Первый iPhone с дисплеем 5,8 дюйма
- Первый iPhone с OLED-дисплеем
- Первый iPhone с вертикальным модулем камер
- Первый iPhone с Animoji
- Первый «толстый» iPhone
- Первый iPhone с платой-сендвичем
- и так далее.
Но, разумеется, для многих «десятка» так и останется родоначальником той самой пресловутой «челки», предмета тысяч мемов, любви и ненависти со стороны фанатов. Заметьте, что «монобровь» используется в iPhone до сих пор, а недавно она и вовсе перекочевала в MacBook.
УникальныйЭто первый iPhone за много лет, вышедший в одном-единственном форм-факторе. Не самая крупная модель с дисплеем 5,8 дюйма была безальтернативным выбором для всех желающих опробовать amazing от Apple в 2017 и 2018 годах. В следующем поколении появилась увеличенная модель Max.
Стоит отметить, что iPhone X был крайне выверенным по габаритам устройством. Размер его корпуса был чуть больше, чем базовый 4,7-дюймовый iPhone, при этом уместив в себя дисплей больший, чем в Plus-версии (5,8 против 5,5).
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ПроблемныйПожалуй, ни одна модель iPhone не принесла своим владельцам столько проблем, как iPhone X. «Десятка» стала настоящим «первым блином», недоработки лезли одна за другой. Вот лишь некоторые из них:
- Выгорание OLED-панели
- Зеленые полосы на матрице
- Рандомный «отвал» Face ID (без возможности ремонта)
- Пыль под стеклом задней камеры
- Провальный чип Apple A11
- Алюминиевая рамка царапалась о воздух (как iPod Classic)
Спустя время вылез еще один «недостаток» модели, в котором Apple была неповинна — из-за бешеной популярности iPhone X подпольные китайские фабрики начали массово штамповать и продавать по всему миру так называемые «восстановленные» iPhone X отвратительного качества. Этот нюанс сделал покупку модели на вторичном рынке почти безнадежным занятием.
Умер молодымДаже сама Apple поспешила избавиться от iPhone X. Всего через год модель пропала с сайта компании и полок магазинов, на смену «десятке» пришел iPhone Xs со своим увеличенным собратом. С осени 2018 года об iPhone X больше не вспоминали. При этом смартфон исправно получал обновления ОС в течение пяти лет. Правда, чип Apple A11 довольно быстро «вылетел» из списков поддержки новых интересных фич: для большинства нововведений iOS требовался «Apple A12 и новее».
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К чему пришлиЛетом 2023 года iPhone X — это смартфон, работающий на iOS 16, и он останется на ней навсегда. Легенда, которая положила начало целому букету устройств, сама оказалась в общем-то проходной моделью, о которой быстро забыли.
Если у вас на руках есть исправный iPhone X, то это отличный запасной телефон, а для кого-то может даже и основной. Но ни в коем случае не стоит покупать его в 2023: всё, что вышло после него, получилось у Apple гораздо лучше.