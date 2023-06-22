iOS 17 приносит небольшую, но крайне приятную настройку на iPhone

Олег

iOS 17
Фото: MacRumors

Компания Apple вспомнила про функцию Haptic Touch и усовершенствовала её. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, нововведение найдено в свежей бета-версии iOS 17, которая была выпущена накануне. Оно касается скорости работы Haptic Touch — функции, которая позволяет взаимодействовать с интерфейсом посредством удержания пальца. Она пришла на смену 3D Touch и теперь стала очень похожа на неё.

Пользователи iPhone 6S, 7 и 8 помнят, что 3D Touch срабатывал очень быстро, а пришедший ему на смену Haptic Touch — существенно медленнее. Начиная с iOS 17, в iPhone появится новая настройка для Haptic Touch, которая называется «Быстро», а всего теперь доступно три варианта скорости. Вариант «По умолчанию» теперь соответствует скорости работы при выборе «Быстро» в iOS 16 и более старых ОС.

Благодаря новой настройке Haptic Touch стал еще ближе к утраченному 3D Touch и теперь взаимодействовать с системой станет гораздо приятнее.  

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+240
Павел19562
Я такой тугодум. Поставил себе мееееедленно.
2 часа назад в 21:04
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banditos
+118
banditos
Ещё в погоде месяц появился
2 часа назад в 21:07
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Mers
+4436
Mers
Ну и где она находится?
35 секунд назад
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