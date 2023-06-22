iOS 17 приносит небольшую, но крайне приятную настройку на iPhone



Фото: MacRumors





Компания Apple вспомнила про функцию Haptic Touch и усовершенствовала её. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, нововведение найдено в свежей бета-версии iOS 17, которая была выпущена накануне. Оно касается скорости работы Haptic Touch — функции, которая позволяет взаимодействовать с интерфейсом посредством удержания пальца. Она пришла на смену 3D Touch и теперь стала очень похожа на неё.



Пользователи iPhone 6S, 7 и 8 помнят, что 3D Touch срабатывал очень быстро, а пришедший ему на смену Haptic Touch — существенно медленнее. Начиная с iOS 17, в iPhone появится новая настройка для Haptic Touch, которая называется «Быстро», а всего теперь доступно три варианта скорости. Вариант «По умолчанию» теперь соответствует скорости работы при выборе «Быстро» в iOS 16 и более старых ОС.



Благодаря новой настройке Haptic Touch стал еще ближе к утраченному 3D Touch и теперь взаимодействовать с системой станет гораздо приятнее.