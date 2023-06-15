iOS 17 — просто подарок для тех, кто постоянно забывает пароли

Олег

iOS 17


Компания Apple упростила сброс забытого пароля в iOS 17. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о новой функции, которой ранее не было в iOS. Apple существенно упростила жизнь тем пользователям, которые склонны забывать новые пароли.

Ранее после смены код-пароля блокировки экрана iPhone вам ни в коем случае нельзя его забыть, иначе пришлось бы делать полный сброс системы и терять информацию с устройства. Теперь же всё стало гораздо проще.

В iOS 17, после смены код-пароля на новый, система позволяет легко сбросить его в течение 72 часов, введя предыдущий. То есть, пользователь, который решил придумать новый код-пароль, но тут же его забыл, теперь может повторить процедуру, воспользовавшись старым код-паролем.

Если вы уверены в своей памяти, эту опцию можно отключить — специальная кнопка в настройках позволяет одним нажатием обнулить 72-часовой таймер и сброс нового пароля с помощью предыдущего будет уже невозможен. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

John Doe
+658
John Doe
Кто-нибудь знает, что такое код-пароль? Чем он отличается от просто пароля?
15 минут назад
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