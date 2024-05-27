iOS 18 подарит пользователям iPhone две долгожданные фичи. Больше никаких костылей



В сети появились свежие инсайды о будущем большом апдейте для iPhone — iOS 18. Они точно порадуют большинство пользователей.



Согласно MacRumors, новые детали раскрыл аналитик и инсайдер Марк Гурман. Он рассказал, что iOS 18 подарит владельцам iPhone две возможности кастомизации интерфейса, которые были под запретом с самого первого релиза iOS. Речь идет об оформлении рабочего стола.







По словам Гурмана, Apple наконец разрешит пользователям размещать иконки приложений в любом месте экрана, без привязки к остальным значкам. Сейчас iOS не позволяет оставлять пробелы между иконками или пустые строки, поэтому значки жестко привязаны к сетке. А еще иконки можно будет «перекрашивать» на свой вкус — эта фича поможет систематизировать приложения и упростить их поиск. Гурман приводит пример:





«Вы можете сделать все свои социальные значки синими, а значки, связанные с финансами, — зелеными».



Все эти настройки и возможности всегда были и присутствуют в Android. Напомним, что раньше владельцы айфонов использовали приложение «Команды», чтобы подменять значки приложений на стилизованные, а также специальные виджеты рабочего стола. В iOS 18 об этих «костылях» можно будет забыть.