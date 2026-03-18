iOS 18 слишком опасна: любой iPhone могут взломать через сайт

Исследователи из Google и компаний в сфере кибербезопасности обнаружили новый эксплойт для взлома iPhone под названием DarkSword. Он способен незаметно захватывать устройство прямо через браузер — без установки приложений и действий со стороны пользователя.

Причём главная проблема кроется в масштабах. Эксплойт работает на устройствах с iOS 18, а это всё ещё огромная доля пользователей iPhone по всему миру. Достаточно просто зайти на заражённый сайт, чтобы данные начали утекать практически мгновенно. Инструмент ворует практически всё: пароли, фото, сообщения из iMessage и Telegram, историю браузера и даже данные из приложений вроде «Здоровье». При этом он не оставляет следов и исчезает после перезагрузки устройства.Эксперты по кибербезопасности связывают DarkSword с российскими хакерами, но подтверждения этому нет. Примечательно, что вредоносный код внедряли даже в легитимные сайты, например, новостные ресурсы и государственные страницы, чтобы массово заражать посетителей.Но самое опасное, что код DarkSword оказался частично открытым. Это значит, что другие хакеры могут быстро адаптировать его под свои атаки, используя ИИ и нейросети, чтобы получить уникальный инструмент шпионажа.Сама Apple заявляет, что пофиксила эту уязвимость в iOS 18.7.2 и iOS 26.