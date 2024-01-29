iOS 18 станет крупнейшим обновлением в истории iPhone

Фото: MacRumors



В сети появились свежие подробности о будущем обновлении iOS 2024 года. О них написали в MacRumors.



Новые инсайды опубликовал известный аналитик Марк Гурман. Он уверен, что грядущее обновление iOS под номером 18 рискует стать «самым большим и значительным» апдейтом в истории iPhone. По словам Гурмана, именно такую формулировку ему передал его источник из Apple.







Подробностей о будущей iOS 18 пока немного, но два больших нововведения уже известны. Первое — это внедрение собственной генеративной нейросети Apple, благодаря чему голосовой помощник



Второе большое нововведение — совместимость с RCS. Это формат обмена сообщениями, который



По данным Гурмана, это далеко не все изменения в iOS 18, но об остальных он расскажет позже. Анонс этого обновления состоится грядущим летом на WWDC 2024. Подробностей о будущей iOS 18 пока немного, но два больших нововведения уже известны. Первое — это внедрение собственной генеративной нейросети Apple, благодаря чему голосовой помощник Siri изменится до неузнаваемости и станет по-настоящему полезным. Подробности мы излагали вот тут.Второе большое нововведение — совместимость с RCS. Это формат обмена сообщениями, который использует Google в своей ОС. Он позволит пользователям смартфонов на iOS и Android общаться между собой даже без сторонних мессенджеров; переписка будет происходить в стандартном приложении «Сообщения».По данным Гурмана, это далеко не все изменения в iOS 18, но об остальных он расскажет позже. Анонс этого обновления состоится грядущим летом на WWDC 2024.