iOS 18 станет крупнейшим обновлением в истории iPhone

Олег

iOS 18

Фото: MacRumors 

В сети появились свежие подробности о будущем обновлении iOS 2024 года. О них написали в MacRumors.

Новые инсайды опубликовал известный аналитик Марк Гурман. Он уверен, что грядущее обновление iOS под номером 18 рискует стать «самым большим и значительным» апдейтом в истории iPhone. По словам Гурмана, именно такую формулировку ему передал его источник из Apple.

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Подробностей о будущей iOS 18 пока немного, но два больших нововведения уже известны. Первое — это внедрение собственной генеративной нейросети Apple, благодаря чему голосовой помощник Siri изменится до неузнаваемости и станет по-настоящему полезным. Подробности мы излагали вот тут.

Второе большое нововведение — совместимость с RCS. Это формат обмена сообщениями, который использует Google в своей ОС. Он позволит пользователям смартфонов на iOS и Android общаться между собой даже без сторонних мессенджеров; переписка будет происходить в стандартном приложении «Сообщения».

По данным Гурмана, это далеко не все изменения в iOS 18, но об остальных он расскажет позже. Анонс этого обновления состоится грядущим летом на WWDC 2024. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+290
Alex82
Ага…) И так говорят чуть ли не с каждым обновлением)
час назад в 12:47
#
SithV
+1625
SithV
а ближе к лету скажут что они сфокусируются на нескольких главных фишка и революция откладывается до следующего года))
час назад в 13:06
#
+787
Eredy
Стандартная переписка в сообщениях? Это же обычная отправка СМС или что то другое? 😂
56 минут назад
#
+787
Eredy Eredy
Не думал что обычные сообщения вне зависимости какой у тебя телефон новое введение
55 минут назад
#
+144
Basy Eredy
Нет, это не смс, iMessage немного по-другому работает
48 минут назад
#
+787
Eredy Basy
iMessage знаю. Тогда в статье конкретнее можно написать, а то двояко получается 🤷🏻
45 минут назад
#
Олег Воронин
+2259
Олег Воронин Eredy
Совместимость с RCS. Это формат обмена сообщениями, который использует Google в своей ОС.
Куда еще конкретнее? RCS появится в стандартном приложении "Сообщения" на iPhone. Всё, как написано в тексте.
минуту назад
#
+787
Eredy Basy
переписка будет происходить в стандартном приложении «Сообщения».
Ключевое слово СТАНДАРТНОМ
44 минуты назад
#
+8
kora Eredy
А что сейчас мешает?)
36 минут назад
#
+616
jkttim
Как говориться. «Болтать не мешки ворочать». Поживём увидим.
16 минут назад
#
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