iOS 19 максимально упростит использование общедоступного Wi-Fi со всех ваших устройств

Фархад

iOS 19

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о небольшом, но полезном нововведении в iOS 19. Эта функция связана с общедоступными сетями Wi-Fi, которые мы часто используем в отелях, кафе или спортзалах. По задумке она должна сэкономить время и сохранить нервы пользователей.

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По словам Гурмана, фича будет автоматически синхронизировать новые общедоступные сети Wi-Fi во всей вашей экосистеме Apple. Это избавит вас от необходимости заполнять форму общедоступного Wi-Fi на каждом из ваших устройств. Достаточно будет один раз всё ввести, чтобы потом использовать с любых других девайсов.

Например, некоторые публичные сети просят ввести пароль в браузере или номер вашей комнаты (в отелях). Новая функция позволит ввести эту информацию на одном устройстве и синхронизировать ее с другими девайсами.

Apple должна представить iOS 19 уже в начале следующего месяца, а общедоступный релиз состоится в сентябре.
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Источник:
9to5
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