iOS 26.1 опять изменит ваш айфон до неузнаваемости

Олег

iOS 26.1


Не прошло и месяца с момента выхода релизной версии iOS 26 с дизайн-кодом Liquid Glass, как инженеры Apple уже готовят первый большой апдейт ОС, приносящий новые визуальные изменения на устройства.

Первое нововведение уже появлялось в СМИ — оно касается будильника. Apple пересмотрела расположение и юзабилити остановки сигнала будильника, и теперь вместо кнопки это слайдер. Получается, что временно заглушить и подремать можно кнопкой, а полностью выключить — только свайпом по экрану слева направо.

Будильник

Второе и более заметное изменение — это отцентровка всех элементов в системе. Прямо с релиза Apple внесла ее только в macOS 26, но теперь она приходит и на iPhone. Начиная с iOS 26.1, все надписи, названия, пояснения и пиктограммы будут «прилипать» к левой части дисплея вместо расположения посередине. Выглядит это крайне непривычно и понравится далеко не всем.

iPadOS 26.1

iPadOS 26.1

Среди других мелких изменений:
  • Стеклянные кнопки с цифрами в приложении «Телефон»
  • Более матовая панель навигации в меню приложений
  • Увеличенная панель вкладок в Safari
  • iPadOS 26: частичный возврат функции Slide Over для окон и регулировка уровня сигнала с внешнего микрофона.

Стоит отметить, что эти изменения могут не дожить до релиза iOS 26.1. Ранее Apple уже иногда отменяла значительные нововведения на этапе бета-тестирования, когда получала о них большой негативный фидбэк. Дойдет ли левостороннее «прилипание» до финальной сборки — неизвестно. 

5
Источник:
MacRumors
Комментарии

Volnorez Uraganov
+100
Volnorez Uraganov
Может не надо еще что то менять , не лучше вернуть все к визуалу когда в настройках небыло пункта приложения и когда в фотографиях все удобно было, непонимаю зачем менять то что было идеально , что за шило в заднице у разработчиков , меняйте там что то в коде ,что пользователь не увидит , достали уже этими изменениями ,
Сегодня в 19:47
#