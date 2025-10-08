iOS 26.1 опять изменит ваш айфон до неузнаваемости

Не прошло и месяца с момента выхода релизной версии iOS 26 с дизайн-кодом Liquid Glass, как инженеры Apple уже готовят первый большой апдейт ОС, приносящий новые визуальные изменения на устройства.
Второе и более заметное изменение — это отцентровка всех элементов в системе. Прямо с релиза Apple внесла ее только в macOS 26, но теперь она приходит и на iPhone. Начиная с iOS 26.1, все надписи, названия, пояснения и пиктограммы будут «прилипать» к левой части дисплея вместо расположения посередине. Выглядит это крайне непривычно и понравится далеко не всем.
Среди других мелких изменений:
- Стеклянные кнопки с цифрами в приложении «Телефон»
- Более матовая панель навигации в меню приложений
- Увеличенная панель вкладок в Safari
- iPadOS 26: частичный возврат функции Slide Over для окон и регулировка уровня сигнала с внешнего микрофона.
Стоит отметить, что эти изменения могут не дожить до релиза iOS 26.1. Ранее Apple уже иногда отменяла значительные нововведения на этапе бета-тестирования, когда получала о них большой негативный фидбэк. Дойдет ли левостороннее «прилипание» до финальной сборки — неизвестно.