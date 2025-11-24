iOS 26.2 преобразит ваш iPhone

Компания Apple вовсю тестирует iOS 26.2, которая должна выйти в релиз в середине декабря. Новых функций в ней довольно много, в том числе визуально заметных в интерфейсе.
- Напоминания. Теперь можно превратить важное напоминание в будильник одним нажатием.
- Локскрин. Появился ползунок, регулирующий внешний вид часов на экране блокировки. Они могут быть либо полностью стеклянными, либо матовыми и контрастными.
- Степень жидкости. После включения тонированного режима «жидкого стекла» система предлагает отключить опции уменьшения прозрачности и увеличения контрастности.
- AirDrop. Теперь можно на 30 дней включить доверие для определенных контактов для легкого обмена файлами.
- Apple Music. Теперь тексты песен отображаются даже без интернета.
- Оценка сна. Скорректированы расчеты оценки сна на Apple Watch, теперь они более соответствуют реальному самочувствию пользователей.
- Пароли. Теперь можно корректировать список сайтов, на которых пароли не должны сохраняться.
- Погода. В коде приложения нашли упрощенные предупреждения о погодных изменениях, которые будет легче понять на ходу.
- Оповещения. Теперь можно включить мерцание дисплея для входящих уведомлений.
- Анимация системы. Для всплывающих меню по всей iOS завезли новую анимацию, которая наконец стала похожа на продемонстрированную на WWDC 25.
- Многозадачность. В iPadOS 26.2 вернули возможность вытаскивать приложения из док-панели в Split View, а также быстро подстраивать размер их окон.
Также стоит отметить, что Apple готовит нововведения для Японии, аналогичные Евросоюзу: японцы смогут заменять Siri на другого голосового ассистента, выбирать поисковую систему по умолчанию, а также использовать сторонние магазины приложений.