iOS 26 назвали самой глючной и забагованной бетой

Александр


Пользователи, установившие первую бета-версию iOS 26 для разработчиков, обнаружили в ней множество недостатков и проблем. Вот лишь несколько из них:

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  • Жуткие лаги и тормоза на старых моделях iPhone
  • Слишком быстро разряжается аккумулятор даже на новых моделях iPhone
  • Глюки с проверкой обновлений
  • Проблемы с использованием стоковой клавиатуры
  • Интерфейс не полностью переведён на русский
  • Местами в интерфейсе встречается упоминание iOS 19
  • Не работают банковские приложения и Яндекс Go
  • В редких случаях смартфон окирпичивается в процессе обновления


Пользователи также недовольны кардинальными изменениями в интерфейсе iOS 26. Эффект полупрозрачного стекла смотрится очень неряшливо, если одни элементы накладываются на другие (например, кнопки быстрых настроек на иконки и виджеты рабочего стола).

Людям, которым важна стабильность операционной системы, приложений и самого смартфона в целом, следует избежать установки этой бета-версии и оставаться на стабильной сборке iOS 18. Скорее всего, в Apple учтут все обнаруженные проблемы и устранят их к официальному релизу iOS 26.
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Комментарии

+32
TheEwb
Вообщем раньше официальной версии в пятой сборке лучше и не соваться?
час назад в 18:05
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samOsebe
+623
samOsebe
Ну, дык.. На то и есть бета версия для разрабов
Про банковские приложения читал обратное в чате по эппл инсайдам — работают.
час назад в 18:14
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