iOS 26 назвали самой глючной и забагованной бетой

Пользователи, установившие первую бета-версию iOS 26 для разработчиков, обнаружили в ней множество недостатков и проблем. Вот лишь несколько из них:
- Жуткие лаги и тормоза на старых моделях iPhone
- Слишком быстро разряжается аккумулятор даже на новых моделях iPhone
- Глюки с проверкой обновлений
- Проблемы с использованием стоковой клавиатуры
- Интерфейс не полностью переведён на русский
- Местами в интерфейсе встречается упоминание iOS 19
- Не работают банковские приложения и Яндекс Go
- В редких случаях смартфон окирпичивается в процессе обновления
Пользователи также недовольны кардинальными изменениями в интерфейсе iOS 26. Эффект полупрозрачного стекла смотрится очень неряшливо, если одни элементы накладываются на другие (например, кнопки быстрых настроек на иконки и виджеты рабочего стола).
Людям, которым важна стабильность операционной системы, приложений и самого смартфона в целом, следует избежать установки этой бета-версии и оставаться на стабильной сборке iOS 18. Скорее всего, в Apple учтут все обнаруженные проблемы и устранят их к официальному релизу iOS 26.
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