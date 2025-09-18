iOS 26 оказалась быстрее, чем iOS 18 — смотрите сами!

Несмотря на большое количество недовольных обновлением iOS 26, сама по себе система, похоже, не замедлила устройства, а наоборот ускорила. Это подтверждают визуальные тесты и измерения скорости.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides