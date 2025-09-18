iOS 26 оказалась быстрее, чем iOS 18 — смотрите сами!

Олег

iOS 26


Несмотря на большое количество недовольных обновлением iOS 26, сама по себе система, похоже, не замедлила устройства, а наоборот ускорила. Это подтверждают визуальные тесты и измерения скорости.

Как пишет 9to5Mac, впервые за много лет Apple увеличила скорость анимации запуска приложений на домашнем экране — и всё ради того, чтобы владельцы старых моделей айфонов почувствовали эффект ускорения работы. Дело в том, что обычные пользователи более всего любят обновления, которые оптимизируют и ускоряют работу устройства, и Apple решила их удовлетворить.

Анимация в iOS 18 «подпружинена и разворачивается более плавно», тогда как в iOS 26 приложение быстро разворачивается из иконки почти на весь экран, а на последнем этапе замедляется. За идентичное время окно в iOS 18 разворачивается на 50% экрана, а в iOS 26 — на 90%. В сети пишут, что анимация ускорена на 150 мс. Визуальные тесты это подтверждают — вот сравнение двух ОС от BetaProfiles:



Разумеется, в первую очередь эффект почувствуют владельцы iPhone и iPad с ProMotion, но и все остальные тоже увидят разницу. Впрочем, многие утверждают, что на отрисовку новых анимаций и эффектов стекла новая ОС расходует намного больше заряда, чем iOS 18. 

4
Источник:
9to5Mac
Как правильно установить iOS 26 / iPadOS 26 на свой iPhone или iPad в России. Это нужно знать!
«Просто отстой!»: фанаты жестко разнесли Apple за отвратительную iOS 26 и отменяют свои предзаказы на iPhone 17
«Как телефон Барби»: пользователи в гневе от iOS 26

В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху
Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают
Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать

Комментарии

+67
Gabriel
Было бы странно ждать от всех устройств которые находятся в списке обновления шустрой, быстрой и экономичной для АКБ работы.
Условно последние 3 серии устройств могут показать приемлемые результаты после установки обновления.
А по факту это последние 2 серии.
Близко же к айфон 17 по эффективности работы новой ОС будет только 16, планшеты и ноутбуки с M процессорами.
Сегодня в 16:05
#
Олег Воронин
+2389
Олег Воронин Gabriel
М-айпады держат плохо, проверил сам на Pro M1 12,9 и Air M2.
Сегодня в 16:08
#
+67
Gabriel Олег Воронин
Ну насколько плохо?
Прямо через 30 минут гаснут?
В обкоме посмотрят , покурят жалобы , поработают над косяками( возможно даже курнут их) и выкатят 26.1, 2, 3….
2 часа назад в 17:07
#
+96
Александр Крас Олег Воронин

Сколько можно вам писать. Вылетает приложение при просмотре видео неужели вы не можете обновить приложения.
час назад в 18:06
#
Вася Вотафаков
+6357
Вася Вотафаков
У меня на 13 мини кстати и батарею стал лучше держать и эффективнее расходовать.
Сегодня в 16:13
#
+87
itsMadMikey
iPad 9 у ребенка норм работает с первой беты. Заряд держит хорошо. Свой телефон пока не обновлял:)
26 минут назад
#
tellurian
+2617
tellurian
Есть не мало тех, кому скорость не зашла. Многие отключили.
Есть кому зашло.
6 минут назад
#