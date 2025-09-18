iOS 26 оказалась быстрее, чем iOS 18 — смотрите сами!

Несмотря на большое количество недовольных обновлением iOS 26, сама по себе система, похоже, не замедлила устройства, а наоборот ускорила. Это подтверждают визуальные тесты и измерения скорости.
Анимация в iOS 18 «подпружинена и разворачивается более плавно», тогда как в iOS 26 приложение быстро разворачивается из иконки почти на весь экран, а на последнем этапе замедляется. За идентичное время окно в iOS 18 разворачивается на 50% экрана, а в iOS 26 — на 90%. В сети пишут, что анимация ускорена на 150 мс. Визуальные тесты это подтверждают — вот сравнение двух ОС от BetaProfiles:
Разумеется, в первую очередь эффект почувствуют владельцы iPhone и iPad с ProMotion, но и все остальные тоже увидят разницу. Впрочем, многие утверждают, что на отрисовку новых анимаций и эффектов стекла новая ОС расходует намного больше заряда, чем iOS 18.