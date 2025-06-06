iOS 26 получит новое приложение для просмотра фоток и документов

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Авторитетный инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о том, что iOS 26 и iPadOS 26 предложат новое предустановленное приложение «Просмотр».

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По словам инсайдера, приложение «Просмотр» предоставит пользователям iPhone и iPad комплексное встроенное решение для управления, редактирования и аннотирования PDF-документов. При этом сама утилита будет выглядеть так же, как уже существующее приложение «Просмотр» на Mac.

«Экран запуска нового приложения выполнен в том же стиле, что и Pages или Keynote. Он включает в себя большой логотип в верхней части экрана с названием и галерею параметров документа под ним», — подчеркнул Гурман.

Пока не ясно, будет ли приложение также предлагать базовые возможности редактирования изображений, как на Mac. Кстати, у нас есть отдельная статья про 5 скрытых суперспособностей «Просмотра» в macOS — обязательно загляните, чтобы знать о них.

Напомним, официальный анонс iOS 26 и других новых операционных систем Apple состоится уже в понедельник, 9 июня.
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Источник:
MacRumors
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