iOS 26 скоро всех удивит. Apple припрятала несколько козырей в рукаве

Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился в новом выпуске информационного бюллетеня Power On информацией о нескольких неанонсированных функциях iOS 26.
По словам Гурмана, хоть они и не были представлены на WWDC, но они должны появиться в ближайшие месяцы. Речь идёт о живом переводе через AirPods, а также синхронизации подключений Wi-Fi по всей экосистеме устройств Apple.
Вторая фича позволяет использовать публичные Wi-Fi намного проще, поскольку она устраняет необходимость авторизации на публичных порталах в кофейнях и отелях. Как только вы вошли в сеть с одного устройства, все другие девайсы с таким же Apple ID смогут подключиться к ней.
Отметим, что Гурман рассказывал об обеих функциях задолго до WWDC, однако Apple их официально не представила. Он объяснил это тем, что компания больше не хочет анонсировать фичи за несколько месяцев до их готовности к выпуску.
Инсайдер ожидает релиза обеих функций в октябрьской сборке iOS 26.1 или декабрьской iOS 26.2.
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