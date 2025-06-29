iOS 26 скоро всех удивит. Apple припрятала несколько козырей в рукаве

Фархад

iOS 26

Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился в новом выпуске информационного бюллетеня Power On информацией о нескольких неанонсированных функциях iOS 26.

По словам Гурмана, хоть они и не были представлены на WWDC, но они должны появиться в ближайшие месяцы. Речь идёт о живом переводе через AirPods, а также синхронизации подключений Wi-Fi по всей экосистеме устройств Apple. 

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Первая функция позволяет вести разговоры с кем-то на другом языке и слышать перевод в режиме реального времени через AirPods. Нечто похожее Apple уже анонсировала для iOS 26, но в приложении «Телефон» и некоторых других утилитах.

Вторая фича позволяет использовать публичные Wi-Fi намного проще, поскольку она устраняет необходимость авторизации на публичных порталах в кофейнях и отелях. Как только вы вошли в сеть с одного устройства, все другие девайсы с таким же Apple ID смогут подключиться к ней.

Отметим, что Гурман рассказывал об обеих функциях задолго до WWDC, однако Apple их официально не представила. Он объяснил это тем, что компания больше не хочет анонсировать фичи за несколько месяцев до их готовности к выпуску.

Инсайдер ожидает релиза обеих функций в октябрьской сборке iOS 26.1 или декабрьской iOS 26.2.
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Источник:
9to5
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Комментарии

+187
Nikodimus73
Да они эту то ось допилить не могут толком, лагает интерфейс на свежих трубках, подозреваю, сто жидкая ось будет жесть ещё та…
Вчера в 18:27
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Вася Вотафаков
+6273
Вася Вотафаков
Последнее время компания все чаще оставляет козыри за щекой конечного пользователя … Надеюсь они как-то переосмыслят ситуацию и будут анонсировать только то с чем справятся.
Вчера в 18:35
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