iOS 26 скоро всех удивит. Apple припрятала несколько козырей в рукаве







Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился в новом выпуске информационного бюллетеня Power On информацией о нескольких неанонсированных функциях



По словам Гурмана, хоть они и не были представлены на WWDC, но они должны появиться в ближайшие месяцы. Речь идёт о живом переводе через AirPods, а также синхронизации подключений Wi-Fi по всей экосистеме устройств Apple. Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился в новом выпуске информационного бюллетеня Power On информацией о нескольких неанонсированных функциях iOS 26 По словам Гурмана, хоть они и не были представлены на WWDC, но они должны появиться в ближайшие месяцы. Речь идёт о живом переводе через AirPods, а также синхронизации подключений Wi-Fi по всей экосистеме устройств Apple. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Первая функция позволяет вести разговоры с кем-то на другом языке и слышать перевод в режиме реального времени через AirPods. Нечто похожее Apple уже анонсировала для iOS 26, но в приложении «Телефон» и некоторых других утилитах.Вторая фича позволяет использовать публичные Wi-Fi намного проще, поскольку она устраняет необходимость авторизации на публичных порталах в кофейнях и отелях. Как только вы вошли в сеть с одного устройства, все другие девайсы с таким же Apple ID смогут подключиться к ней.Отметим, что Гурман рассказывал об обеих функциях задолго до WWDC, однако Apple их официально не представила. Он объяснил это тем, что компания больше не хочет анонсировать фичи за несколько месяцев до их готовности к выпуску.Инсайдер ожидает релиза обеих функций в октябрьской сборке iOS 26.1 или декабрьской iOS 26.2.