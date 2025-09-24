iOS 26 сломала календари на iPhone. Apple, давай чини







Обновление iOS 26 вышло неделю назад, а пользователи продолжают находить странные баги. Согласно новой порции жалоб в сообществе поддержки Apple, на Reddit и в соцсетях, прошивка ломает поиск в приложении «Календарь».

Проблема затрагивает многие модели — от iPhone 13 mini до iPhone 17 Pro. Причем её не устранили даже ​​в первой бета-версии iOS 26.1. Пострадавшие пользователи пытаются найти сохранённые события в календаре, но не могут — результатов нет. Первые жалобы появились ещё во время бета-тестирования iOS 26, но Apple не смогла их решить за 9 тестовых сборок и 3 месяца.

Кстати, сама компания уже заявила, что в курсе проблемы. Представители Apple пообещали выпустить исправление в будущем обновлении ПО. Так что «следите за обновлениями на вашем iPhone».