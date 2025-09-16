iOS 26 убивает батареи iPhone — правда или миф

Фархад

iOS

Вслед за вчерашним релизом iOS 26 и других новых операционных систем многие пользователи начали задаваться вопросом — как прошивка влияет на батареи гаджетов. Apple это предусмотрела и заранее дала развёрнутый ответ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В примечаниях к выпуску iOS 26 компания Apple предупреждает пользователей iPhone, что установка нового программного обеспечения может временно сократить время работы аккумулятора, что является нормальным явлением. Ключевое слово тут «временно».

В документе поддержки объясняется, что крупные обновления iOS требуют фоновой настройки, такой как индексация данных и файлов для поиска, загрузка новых ресурсов и обновление приложений.

Кроме того, Apple заявляет, что новые функции могут потребовать больше ресурсов, что приводит к «небольшому влиянию» на производительность и время работы аккумулятора. То же самое касается и нагрева девайсов.

К слову, это же правило касается и любых других релизов iOS или Android — сразу после установки даже минорных апдейтов любой девайс будет заново кэшировать нужное, индексировать файлы и проводить фоновую оптимизацию процессов.

Лично я пользуюсь iOS 26 с первой беты на 2 смартфонах и никаких проблем с чрезмерным разрядом я не наблюдал. Главное — дать девайсу 24-48 часов на адаптацию после апдейта.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Стоит ли обновляться на iOS 26 в России?
12 гайдов, которые помогут быстрее познакомиться с iOS 26
Обзор iPadOS 26: теперь с Windows

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch
На OZON вовсю продаются подделки Apple с пометкой «Оригинал». Как так вообще может быть?!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии