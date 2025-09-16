iOS 26 убивает батареи iPhone — правда или миф







Вслед за вчерашним релизом Вслед за вчерашним релизом iOS 26 и других новых операционных систем многие пользователи начали задаваться вопросом — как прошивка влияет на батареи гаджетов. Apple это предусмотрела и заранее дала развёрнутый ответ.

В примечаниях к выпуску iOS 26 компания Apple предупреждает пользователей iPhone, что установка нового программного обеспечения может временно сократить время работы аккумулятора, что является нормальным явлением. Ключевое слово тут «временно».В документе поддержки объясняется, что крупные обновления iOS требуют фоновой настройки, такой как индексация данных и файлов для поиска, загрузка новых ресурсов и обновление приложений.Кроме того, Apple заявляет, что новые функции могут потребовать больше ресурсов, что приводит к «небольшому влиянию» на производительность и время работы аккумулятора. То же самое касается и нагрева девайсов.К слову, это же правило касается и любых других релизов iOS или Android — сразу после установки даже минорных апдейтов любой девайс будет заново кэшировать нужное, индексировать файлы и проводить фоновую оптимизацию процессов.Лично я пользуюсь iOS 26 с первой беты на 2 смартфонах и никаких проблем с чрезмерным разрядом я не наблюдал. Главное — дать девайсу 24-48 часов на адаптацию после апдейта.