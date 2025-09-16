iOS 26 убивает батареи iPhone — правда или миф

Вслед за вчерашним релизом iOS 26 и других новых операционных систем многие пользователи начали задаваться вопросом — как прошивка влияет на батареи гаджетов. Apple это предусмотрела и заранее дала развёрнутый ответ.
В документе поддержки объясняется, что крупные обновления iOS требуют фоновой настройки, такой как индексация данных и файлов для поиска, загрузка новых ресурсов и обновление приложений.
Кроме того, Apple заявляет, что новые функции могут потребовать больше ресурсов, что приводит к «небольшому влиянию» на производительность и время работы аккумулятора. То же самое касается и нагрева девайсов.
К слову, это же правило касается и любых других релизов iOS или Android — сразу после установки даже минорных апдейтов любой девайс будет заново кэшировать нужное, индексировать файлы и проводить фоновую оптимизацию процессов.
Лично я пользуюсь iOS 26 с первой беты на 2 смартфонах и никаких проблем с чрезмерным разрядом я не наблюдал. Главное — дать девайсу 24-48 часов на адаптацию после апдейта.