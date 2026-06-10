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iOS 27 добавляет малозаметную деталь в «Пункт управления»

Артем


Кастомизация стала чуть более гибкой.

Еще в iOS 18 «Пункт управления» стал более кастомизированным: добавлен ряд виджетов для быстрого запуска, иконки разрешили не только перемещать по сетке, но и менять их масштаб. Однако не все функции подчинялись этому правилу.

Так кнопка «Фокусирования» занимала сразу две ячейки, располагалась горизонтально из-за необходимости вмещать описание, изменить это было невозможно. Теперь в iOS 27 ее масштабы все же разрешили сократить до небольшой окружности. 

Принцип настройки не изменился: удерживаем палец на свободном месте «Пункта управления», затем растягиваем кнопку до нужных размеров.



Ранее мы рассказывали, что с выходом iOS 27 изменились настройки громкости рингтона и будильника.
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