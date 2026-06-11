iOS 27 напомнит о важном событии необычным способом

Анимированный фейерверк напомнит сказать теплые слова с экрана смартфона.Пропустить День рождение близкого человека — всегда неловко. Владельцы iPhone, которые привыкли планировать свое время в «Календаре» меньше подвержены таким промашкам, но даже своевременная напоминалка может вылететь из головы.В iOS 27 подумали об этом и сделали оповещение нагляднее. Теперь если позвонить контакту в день его рождения, на экране появится плашка с датой и праздничным фейерверком внутри. Она напомнит, что самое время поздравить собеседника с праздником.