iOS 27 научилась распознавать мошенников до того, как вы переведете им деньги. Apple запускает новую систему защиты

Вместе с обновлением iOS 27 Apple представила платформу Trust Insights, которая поможет приложениям вовремя выявлять ситуации, когда пользователь может стать жертвой социальной инженерии. Эта система предназначена для борьбы с телефонными мошенниками, фишинговыми атаками, ложными сообщениями от техподдержки банков и другими распространенными схемами обмана.В отличие от стандартных механизмов защиты, Trust Insights не анализирует содержимое сообщений, писем или фотографий. Вместо этого система оценивает поведенческие сигналы прямо на устройстве. Ваш iPhone буквально будет учитывать шаблоны действий, время, контекст и данные датчиков. Если алгоритмы замечают подозрительную активность, приложение получает средний или высокий уровень риска и может показать предупреждение, запросить дополнительное подтверждение или временно задержать выполнение потенциально опасной операции.Apple подчеркивает, что конфиденциальность остается приоритетом. Все исходные данные обрабатываются локально и сразу удаляются, а на серверы компании отправляется лишь обезличенный результат оценки. Затем он может сопоставляться с информацией учетной записи Apple для поиска необычной активности, после чего система формирует окончательный уровень риска.Trust Insights будет использоваться в пяти основных категориях действий: проведение платежей, изменение данных учетной записи, доступ к ресурсоемким сервисам вроде ИИ, отправка сообщений и документов, а также для других операций, не попадающих в перечисленные категории.При этом отключить функцию можно будет через настройки, однако Apple предусмотрела дополнительную задержку (период охлаждения) перед отключением, чтобы мошенники не смогли убедить пользователя мгновенно деактивировать защиту.Теперь ход за разработчиками приложений — им нужно подготовить всё к релизу iOS 27 в сентябре.