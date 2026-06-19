iOS 27 окончательно похоронит приложения-планировщики и напоминалки. Вот что предлагает Apple

В этом поколении Apple не станет кардинально менять внешний вид приложений «Календарь» и «Напоминания» в iOS 27, но добавит в них множество новых возможностей. Они сделают использование этих утилит максимально удобным благодаря пониманию обычного человеческого языка и глубокой интеграции в систему.Главным нововведением в iOS 27 стала поддержка естественного языка. Теперь пользователю достаточно написать что-то вроде «созвон в iGuides 19 июня в 14:00» или «купить фрукты сегодня в 18:00», после чего система самостоятельно определит дату, время и другие параметры события или напоминания. В некоторых случаях достаточно нажать на появившиеся подсказки, чтобы информация была заполнена автоматически.Изменения затронули и сам интерфейс. В «Напоминаниях» Apple убрала нижнюю панель быстрого добавления, а дополнительные параметры теперь доступны через раздел «Подробнее». В «Календаре» стало проще редактировать события и менять периодичность повторяющихся записей. Ну, а Siri теперь способна не только создавать события по голосовой команде, но и находить в них нужную информацию, анализировать расписание и даже извлекать данные из писем и сообщений. Но последнее доступно только с Siri AI.Еще одна интересная фича — Visual Intelligence, с помощью которого можно сфотографировать документ с расписанием или списком дат, а затем автоматически перенести все события в календарь одним действием. Кроме того, в iOS 27 появились увеличенные виджеты для «Календаря» и «Напоминаний», улучшенная сортировка списков покупок, новые команды для приложения «Ярлыки» и функция, учитывающая праздники: система может заранее предложить изменить время будильника перед выходным днем.Большая часть ИИ-возможностей доступна только на устройствах с поддержкой Apple Intelligence. В их число входят iPhone 15 Pro и более новые модели. Пока iOS 27 доступна в виде беты для разработчиков, а общедоступная сборка выйдет в сентябре.