iOS 27 полностью изменит приложение «Камера» на iPhone. Его можно будет настроить под себя

Фархад


Журналист и инсайдер Марк Гурман поделился информацией, что Apple готовит одно из крупнейших обновлений приложения «Камера» за последние годы. В iOS 27 пользователи смогут буквально собрать интерфейс камеры под себя — убрать ненужные кнопки, поменять расположение элементов и оставить только те функции, которыми реально пользуются каждый день.

По данным источника, Apple сделает приложение «Камера» максимально гибким. Например, можно будет выбрать только некоторые элементы, которые будут отображаться в интерфейсе. Речь идет о вспышке, таймере, экспозиции, разрешении и других параметрах.

Причем кастомизация затронет каждый отдельный режим съемки. Например, в режиме «Фото» можно будет вывести быстрый доступ к управлению глубиной резкости, экспозицией или «Фотографическим стилям», а ненужные функции — отключить. Все дополнительные элементы будут открываться через новую прозрачную панель, напоминающую меню виджетов.

Также Apple добавит новый режим с функциями Visual Intelligence и Siri прямо в камеру. С их помощью iPhone сможет распознавать объекты, текст и окружение в реальном времени.

Гурман утверждает, что все изменения станут частью нового визуального стиля iOS 27. А насколько он прав, мы узнаем уже 8 июня на WWDC 2026.
Источник:
9to5
