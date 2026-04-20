iOS 27 получит настройку, которой будет пользоваться каждый владелец iPhone

Компания Apple готовит для будущей iOS небольшую полезную опцию, которой очень не хватало много лет. Подробности в MacRumors.

«В верхнем левом углу появляется всплывающее окно с четырьмя опциями: Добавить виджет, Настроить, Изменить обои и Изменить страницы. Apple рассматривает возможность добавления кнопок «Отменить» и «Повторить» в это же меню, чтобы упростить отмену или повтор изменений», — Марк Гурман из Bloomberg.

Согласно источнику, нововведение будет спрятано в настройках рабочего стола, а точнее в режиме редактирования, который открывается при удержании пальцем пустого места домашнего экрана:Добавление этих небольших, но крайне удобных кнопок поможет быстро возвращать изменения, если что-то пошло не так.