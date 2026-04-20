Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

iOS 27 получит настройку, которой будет пользоваться каждый владелец iPhone

Олег


Компания Apple готовит для будущей iOS небольшую полезную опцию, которой очень не хватало много лет. Подробности в MacRumors. 

Согласно источнику, нововведение будет спрятано в настройках рабочего стола, а точнее в режиме редактирования, который открывается при удержании пальцем пустого места домашнего экрана: 

«В верхнем левом углу появляется всплывающее окно с четырьмя опциями: Добавить виджет, Настроить, Изменить обои и Изменить страницы. Apple рассматривает возможность добавления кнопок «Отменить» и «Повторить» в это же меню, чтобы упростить отмену или повтор изменений», — Марк Гурман из Bloomberg. 

Добавление этих небольших, но крайне удобных кнопок поможет быстро возвращать изменения, если что-то пошло не так. 
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

kardigan
+4415
kardigan
Школоте зайдёт.
Сегодня в 10:51
#

Читайте также