iOS 27 позволит забыть о паролях

iOS 27 научилась генерировать супернадежные пароли для сайтов, а также самостоятельно их менять. Об этом пишет Phone Arena.Согласно источнику, приложение «Пароли» в iOS 27 будет генерировать более надежные комбинации, чем раньше, при помощи нейросетевого алгоритма Agentic AI. Он предупредит о том, что ваш текущий пароль найден в базах утечек, и предложит его заменить. Если вы соглашаетесь, приложение не только придумает и сохранит супернадежный пароль, но и само сменит его на сайте.Нововведение было упомянуто на WWDC 26, но начало работать только в iOS 27 Beta 3. Наверняка, в ближайшие пару месяцев Apple отточит работу и сделает функцию стабильной.