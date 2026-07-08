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iOS 27 позволит забыть о паролях

Олег


iOS 27 научилась генерировать супернадежные пароли для сайтов, а также самостоятельно их менять. Об этом пишет Phone Arena. 

Согласно источнику, приложение «Пароли» в iOS 27 будет генерировать более надежные комбинации, чем раньше, при помощи нейросетевого алгоритма Agentic AI. Он предупредит о том, что ваш текущий пароль найден в базах утечек, и предложит его заменить. Если вы соглашаетесь, приложение не только придумает и сохранит супернадежный пароль, но и само сменит его на сайте. 

Нововведение было упомянуто на WWDC 26, но начало работать только в iOS 27 Beta 3. Наверняка, в ближайшие пару месяцев Apple отточит работу и сделает функцию стабильной. 
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Источник:
Phone Arena
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