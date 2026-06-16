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iOS 27 превратит iPhone и AirPods в замену Apple Watch для тренировок в спортзале?

Фархад


Одной из самых интересных фитнес-функций Apple Watch уже много лет остается GymKit, которая позволяет синхронизировать часы с совместимыми тренажерами и получать более точные данные о тренировках. Но в iOS 27 Apple пошла еще дальше и расширила возможности системы на iPhone и AirPods Pro 3. Теперь для использования GymKit больше не обязательно носить Apple Watch — смартфон и наушники могут взять часть функций на себя.

Настройка максимально простая. Достаточно приложить iPhone к совместимой беговой дорожке, выбрать режим ходьбы или бега в помещении и начать тренировку. В этом случае AirPods Pro 3 выступают в роли датчика сердечного ритма, а iPhone получает от тренажера информацию о скорости, пройденном расстоянии, наклоне и количестве сожженных калорий. Все данные сохраняются локально и удаляются с оборудования после завершения тренировки.



Такой подход избавляет пользователей от необходимости держаться за металлические датчики пульса на тренажере или использовать отдельные нагрудные и Bluetooth-девайсы. Фактически iPhone становится тренировочным компьютером, AirPods отвечают за измерение сердечного ритма и воспроизведение музыки, а беговая дорожка предоставляет максимально точные данные о самой тренировке.

Журналисты 9to5Mac уже успели протестировать это нововведение. Смартфон с iOS 27 beta 1 корректно записывал показатели занятий. После повторного подключения Apple Watch все кольца активности обновились автоматически, а тренировка появилась в приложении «Фитнес» с полной статистикой. При этом без AirPods Pro 3 функция не работает, поскольку системе требуется источник данных о частоте сердечных сокращений.

По сути, iOS 27 делает iPhone и AirPods еще ближе к Apple Watch. Новая возможность не заменит часы для тех, кто носит их ежедневно, но станет отличной страховкой на случай, если устройство разрядилось, осталось дома или находится на зарядке.
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Источник:
9to5
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