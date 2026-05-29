iOS 27 заставит вас купить новый iPhone. Причина довольно печальная

До презентации iOS 27 остаются считанные дни, а свежие инсайды уже в открытую указывают на то, что в этом году Apple представит одно из самых важных обновлений iOS за последние годы. Причём дело не только в слегка изменном дизайне или новых функциях. Компания окончательно завяжет всё на ИИ, и именно это может подтолкнуть многих пользователей обновить свои iPhone.По слухам, iOS 27 получат даже относительно старые модели, начиная с iPhone 12, но полноценный набор новых функций окажется доступен только владельцам iPhone с поддержкой Apple Intelligence. Сюда входят iPhone 15 Pro и более новые девайсы. Пользователи iPhone 15, 15 Plus, iPhone 14, iPhone 13 — в пролёте. Фактически они останутся без главных нововведений системы, несмотря на формальную поддержку обновления.Главным нововведением iOS 27 станет новая Siri. Инсайдеры говорят о полноценном ИИ-ассистенте на базе LLM-модели с интерфейсом в стиле чат-бота, поддержкой контекста на экране, пониманием личных данных и отдельным приложением Siri. Кроме того, Apple готовит ИИ-функции для «Фото», Safari, «Камеры», «Команд» и системы в целом. Среди ожидаемых возможностей — генерация обоев, автоматические субтитры для видео, редактирование фото через текстовые команды и создание автоматизаций на естественном языке.Если Apple действительно задействует языковые модели Google Gemini и Apple Intelligence будет доступен на множестве языков, а не только на английском, скорее всего, тысячи пользователей по всему миру захотят ими пользоваться. А для этого большинству придется покупать новые iPhone.При этом Apple продолжит поддерживать старые iPhone, но впервые за долгое время разница между «получить iOS 27» и «получить все функции iOS 27» станет настолько заметной. Если раньше пользователи могли спокойно пользоваться iPhone по 5-6 лет без серьёзных ограничений, то с выходом iOS 27 Apple фактически разделит устройства на ИИ-модели и все остальные.