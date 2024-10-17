iPad 11 отменяется



Компания Apple вряд ли обновит базовый iPad в этом сезоне. Подробности собрали в MacRumors.



Согласно источнику, более ранние слухи предвещали обновление линейки iPad до конца текущего года — iPad 11, iPad mini 7 и так далее. Однако совсем недавно Apple



Компания Apple вряд ли обновит базовый iPad в этом сезоне. Подробности собрали в MacRumors.Согласно источнику, более ранние слухи предвещали обновление линейки iPad до конца текущего года — iPad 11, iPad mini 7 и так далее. Однако совсем недавно Apple выпустила обновленный «миник» безо всякого мероприятия, просто разместив новинку на своем официальном сайте и открыв предзаказы на неё. Чуть позже мы увидели , что в комплекте планшета для стран ЕС будет отсутствовать блок питания.



Зарядного устройства лишился не только iPad mini 7. После его выхода Apple убрала блок питания USB-С 20W и из базового iPad 10, причем его ценник снизился на $30. Поскольку компания предприняла такие изменения с уже продающейся моделью, аналитики делают вывод — планшет не обновится в ближайшее время и останется актуальным еще как минимум до весны. Если бы Apple планировала запуск iPad 11, то оставила бы все эти изменения для этого события.



Поскольку выход iPad 11 в ближайшее время, похоже, отменяется, а iPad mini 7 уже представлен, то до конца года можно ожидать еще разве что релиза нескольких моделей MacBook с чипом M4.