iPad 11 отменяется

Олег

iPad 10


Компания Apple вряд ли обновит базовый iPad в этом сезоне. Подробности собрали в MacRumors.

Согласно источнику, более ранние слухи предвещали обновление линейки iPad до конца текущего года — iPad 11, iPad mini 7 и так далее. Однако совсем недавно Apple выпустила обновленный «миник» безо всякого мероприятия, просто разместив новинку на своем официальном сайте и открыв предзаказы на неё. Чуть позже мы увидели, что в комплекте планшета для стран ЕС будет отсутствовать блок питания.

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Зарядного устройства лишился не только iPad mini 7. После его выхода Apple убрала блок питания USB-С 20W и из базового iPad 10, причем его ценник снизился на $30. Поскольку компания предприняла такие изменения с уже продающейся моделью, аналитики делают вывод — планшет не обновится в ближайшее время и останется актуальным еще как минимум до весны. Если бы Apple планировала запуск iPad 11, то оставила бы все эти изменения для этого события.

Поскольку выход iPad 11 в ближайшее время, похоже, отменяется, а iPad mini 7 уже представлен, то до конца года можно ожидать еще разве что релиза нескольких моделей MacBook с чипом M4. 

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Источник:
MacRumors
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