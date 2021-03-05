Apple работает над внедрением OLED-экранов в новые модели iPad и MacBook Pro, и может презентовать их всего через год. Об этом рассказали журналисты MacRumors со ссылкой на DigiTimes.
Согласно отчету источника, первым устройством с OLED-дисплеем станет iPad 10,9’’, который, возможно, войдет в линейку Air. Этот девайс могут начать производить в конце 2021 года и презентовать в начале 2022. Кроме того, рассматривается возможность внедрения OLED в модели iPad с диагональю 12,9 дюйма, а также в MacBook Pro 16’’, но окончательного решения пока не принято. DigiTimes считает, что оба типа экрана — OLED и IPS — сохранятся в устройствах Apple и будут устанавливаться в девайсы разных ценовых категорий. Благодаря этому потребитель сможет выбрать устройство, соответствующее его целям и занятиям. Нечто подобное компания предлагает сегодня в линейке iPhone — в ней есть смартфоны как с IPS, так и с OLED-матрицей.
DigiTimes в более раннем отчете рассказал, что в первой половине текущего года можно ожидать 12,9-дюймовый iPad Pro с дисплеем mini-LED, а во второй — MacBook Pro 14 и 16 дюймов с той же технологией. Эксперты считают, что девайсы с новым типом матрицы вырастут в цене, так как LED-панели остаются более дорогими в производстве по сравнению с IPS.
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