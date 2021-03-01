Свежие iPad Pro 2021 года будут представлены в марте и получат процессор Apple A14X, который будет сравним по производительности с чипом Silicon M1. Об этом рассказал Марк Гурман, работающий в Bloomberg.
По словам журналиста, дизайн будущего iPad Pro 2021 будет очень похож на текущую модель планшета. Он считает, что iPad оснастят дисплеем mini-LED, из-за чего девайс станет немного толще — при этом яркость и контрастность экрана ощутимо вырастут. Но самое главное — это будущий чип A14X, который будет разработан на базе процессора A14 из актуальной линейки iPhone 12. Марк утверждает, что A14X будет лишь немного уступать в производительности кристаллу Apple Silicon M1. Кроме того, модельный ряд iPad Pro 2021 года скорее всего оснастят модулем 5G.
Компьютеры Mac, оснащенные собственным ARM-процессором от Apple, были представлены в ноябре 2020 года. Первые покупатели таких устройств обнаружили, что macOS позволяет запускать на них приложения для iOS и iPadOS, загружая их прямо из AppStore. Позже некоторые разработчики запретили использование своего мобильного софта на Mac, а в последующих обновлениях macOS Big Sur возможность установить любые iOS-приложения была удалена из системы.
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