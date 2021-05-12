20 апреля 2021 года Apple впервые в своей истории оснастила iPad Pro, MacBook и iMac одним и тем же процессором — Silicon M1. Теперь и мобильные, и десктопные устройства компании работают под управлением одинакового чипа и имеют схожую производительность. Но могут ли другие производители что-то противопоставить решению от Apple?
Известный китайский блогер решил протестировать три устройства на самых передовых в мире процессорах и сравнить результаты в Geekbench 5. Он взял для примера смартфон OnePlus 9 Pro, который оснащен процессором Snapdragon 888 и Huawei Mate 40 Pro 5G, работающий под управлением Kirin 9000. Получившиеся цифры поразили его:
Как видно, iPad Pro 2021 с процессором Apple Silicon M1 по производительности вдвое опережает Kirin 9000 и почти вдвое — Snapdragon 888. Напомним, что все три чипа построены на архитектуре ARM, а значит их вполне можно сравнивать между собой. Единственный нюанс такого противопоставления — это разные ОС на тестируемых устройствах. iPad Pro работает на iPadOS, тогда как смартфоны используют Android. Однако даже с поправками эти тесты ясно дают понять, что ни один производитель чипов на данный момент ничего не может противопоставить фирменному процессору Apple. Стоит упомянуть, что стоимость тестируемых устройств различается практически так же, как и производительность — цена iPad Pro 2021 в России доходит до 220 тысяч рублей, тогда как OnePlus 9 Pro можно купить за 100 000 рублей, а Huawei Mate 40 Pro — за 90 000 рублей.
Ранее iPad Pro 2021 уже обошел в тестах топовый MacBook Pro 16’’ 2020 года. Как вы считаете, воспользуется ли компания своим успехом и оснастит ли чипом Silicon M1 предстоящие iPhone 13? Поделитесь своим мнением в комментариях.
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Имхо, будет левый А15