Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

iPad Pro нужно покупать прямо сейчас, ждать новые модели бессмысленно. Вот почему

Фархад



Похоже, Apple достигла пика развития iPad Pro, и упёрлась в технологический потолок, из-за чего модель застрянет в текущем виде на долгие годы. Во всяком случае, так считает инсайдер Instant Digital.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Источник из Weibo утверждает, что iPad Pro не получит крупных обновлений в течение длительного периода. И на это есть ряд весомых причин. Первая — стоимость используемой в устройстве OLED-панели не снизится в ближайшие годы, поэтому экспериментировать с другими решениями компания не станет. Плюс последний апгрейд и переход с mini-LED на Tadem OLED не привёл к значительному росту продаж.

Безусловно, Apple будет поддерживать регулярный цикл обновления устройства, но меняться в iPad Pro будут только чипы, модемы и другие модели. Увы, ультратонкие рамки вокруг дисплея, которые уже доступны на конкурирующих планшетах флагманского уровня, мы пока не увидим.

Напомним, что iPad Pro получил редизайн в 2024. Это первое крупное обновление внешней составляющей линейки с 2018 года. Видимо, следующий визуальный апгрейд нас ждёт в 2030. Ну, а в следующем поколении iPad Pro (2026) получит чип M6 и систему охлаждения с испарительной камерой, аналогичную iPhone 17 Pro.

Но почему же стоит покупать iPad Pro M5 сейчас? Всё просто: у него свежий дизайн, свежий чип, но уже адекватная цена. Плюс курс доллара сейчас тоже максимально выгодный. Вполне вероятно, что с выходом новой модели, в которой поменяется только цифра чипа, цены будут не такими приятными из-за валюты, новых налогов, дополнительных сборов и возможных новых пошлин.

0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Наглость Apple не знает границ: будущие MacBook получат экраны от Samsung Galaxy S26 Ultra
4 марта состоится презентация Apple. Что нам покажут?
Apple раскрыла, сколько людей обновились на iOS 26. Вы будете в шоке

Рекомендации

Рекомендации

Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии