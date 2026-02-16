iPad Pro нужно покупать прямо сейчас, ждать новые модели бессмысленно. Вот почему







Похоже, Apple достигла пика развития iPad Pro, и упёрлась в технологический потолок, из-за чего модель застрянет в текущем виде на долгие годы. Во всяком случае, так считает инсайдер Instant Digital. Похоже, Apple достигла пика развития iPad Pro, и упёрлась в технологический потолок, из-за чего модель застрянет в текущем виде на долгие годы. Во всяком случае, так считает инсайдер Instant Digital.

Источник из Weibo утверждает, что iPad Pro не получит крупных обновлений в течение длительного периода. И на это есть ряд весомых причин. Первая — стоимость используемой в устройстве OLED-панели не снизится в ближайшие годы, поэтому экспериментировать с другими решениями компания не станет. Плюс последний апгрейд и переход с mini-LED на Tadem OLED не привёл к значительному росту продаж.Безусловно, Apple будет поддерживать регулярный цикл обновления устройства, но меняться в iPad Pro будут только чипы, модемы и другие модели. Увы, ультратонкие рамки вокруг дисплея, которые уже доступны на конкурирующих планшетах флагманского уровня, мы пока не увидим.Напомним, что iPad Pro получил редизайн в 2024. Это первое крупное обновление внешней составляющей линейки с 2018 года. Видимо, следующий визуальный апгрейд нас ждёт в 2030. Ну, а в следующем поколении iPad Pro (2026) получит чип M6 и систему охлаждения с испарительной камерой, аналогичную iPhone 17 Pro.Но почему же стоит покупать iPad Pro M5 сейчас? Всё просто: у него свежий дизайн, свежий чип, но уже адекватная цена. Плюс курс доллара сейчас тоже максимально выгодный. Вполне вероятно, что с выходом новой модели, в которой поменяется только цифра чипа, цены будут не такими приятными из-за валюты, новых налогов, дополнительных сборов и возможных новых пошлин.