iPadOS 18 приносит долгожданные изменения избранным пользователям iPad

Олег

iPadOS 18


Компания Apple объявила о нововведении для жителей ЕС, которое касается iPad. Подробности собрали в MacRumors.

Согласно источнику, Apple анонсировала знаковое послабление для пользователей планшетов iPad в странах Евросоюза. С 16 сентября 2024 года для них будут отменены ограничения, ранее уже снятое для iPhone и iOS. На айпады можно будет устанавливать приложения в обход Apple App Store, а также сторонние магазины приложений. Кроме того, будет разрешена оплата приложений и внутренних покупок без участия платежной системы App Store. А еще разработчикам разрешается создавать веб-браузеры на движках, отличных от Apple WebKit.

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Поскольку 16 сентября это официальная дата релиза iPadOS 18, можно сделать вывод, что новые правила будут включены в этот апдейт. Выйдет ли какой-то патч с новыми послаблениями для более старых устройств Apple — пока неизвестно. 

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Источник:
MacRumors
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