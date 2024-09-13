iPadOS 18 приносит долгожданные изменения избранным пользователям iPad



Компания Apple объявила о нововведении для жителей ЕС, которое касается iPad. Подробности собрали в MacRumors.



Согласно источнику, Apple анонсировала знаковое послабление для пользователей планшетов iPad в странах Евросоюза. С 16 сентября 2024 года для них будут отменены ограничения, ранее уже снятое для iPhone и iOS. На айпады можно будет устанавливать приложения в обход Apple App Store, а также сторонние магазины приложений. Кроме того, будет разрешена оплата приложений и внутренних покупок без участия платежной системы App Store. А еще разработчикам разрешается создавать веб-браузеры на движках, отличных от Apple WebKit.







Поскольку 16 сентября это официальная дата релиза iPadOS 18, можно сделать вывод, что новые правила будут включены в этот апдейт. Выйдет ли какой-то патч с новыми послаблениями для более старых устройств Apple — пока неизвестно.