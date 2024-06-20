iPadOS 18 сделает ваш iPad гораздо полезнее



Компания Apple дала разработчикам больше свободы на iOS 18, iPadOS 18 и visionOS 2. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, Apple разрешила сторонним разработчикам приложений для художников предлагать пользователю собственные уникальные инструменты. Нововведение касается iPhone, iPad и Vision Pro, однако по-настоящему раскроется только на планшетах.







Дело в том, что теперь девелоперы могут не только придумать новые инструменты для рисования, но и обеспечить их полную совместимость с карандашом Apple Pencil, который совместим лишь с iPad. Сообщается, что в iPadOS 18 можно полностью задействовать даже возможности Apple Pencil Pro, включая эффект «бочки» и функцию сжатия корпуса.



Ранее в сети появлялись слухи, что Apple собирается добавить в Vision Pro совместимость с Pencil. Возможно, описанное нововведение является первым (или очередным) шагом к этому релизу.