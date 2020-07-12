





Примерно месяц назад компания TSMC должна была приступить к массовому производству 5-нанометровых чипов A14 Bionic для смартфонов Apple следующего поколения. В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что новые процессоры поступят на заводы Foxconn только в августе.Соответственно можно сделать вывод, что iPhone 12 на старте продаж будет доступен в ограниченном количестве, либо его продажи вовсе могут начаться в конце этого года. По словам инсайдера, в июне отгрузок чипов A14 не было совсем.Ранее задержки выпуска iPhone 12 в основном связывали с трудностями из-за пандемии коронавируса. Если верить последним слухам, то еще одной причиной может стать Huawei, а точнее наложенными на неё санкциями властями США. Компании запрещено производство чипов Kirin на оборудовании с использованием американских технологий, а именно такое используется на TSMC. Запрет вступает в силу с 14 сентября.Сообщается, что Huawei разместила на TSMC довольно крупный заказ процессоров Kirin 1020 для модельного ряда смартфонов Mate 40. Из-за того, что мощности производственной линии 5-нанометровых чипов ограничены, то в таком случае компания могла начать в приоритете изготавливать Kirin 1020 вместо A14, поскольку Apple не ограничена в сроках, в отличие от Huawei.