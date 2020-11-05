





Смартфон iPhone 12 Pro успешно превзошел Samsung Galaxy Note 20 Ultra в реальном тесте скорости загрузки приложений, который провел блогер PhoneBuff. Таким образом чип A14 и 6 ГБ ОЗУ обошли процессор Snapdragon 856 и 12 ГБ ОЗУ в смартфоне Samsung.Тест производительности показал, сколько времени требуется каждому устройству, чтобы запустить серию приложений. Смартфоны открывали один и тот же набор приложений, включая Facebook, камеру, софт от Microsoft, Adobe Rush, игры и многое другое.Айфон показал хорошие результаты в той части теста, которая включала рендеринг видео в Adobe Rush, и сохранил лидерство, запустив несколько игр. Он завершил первый этап запуска приложений за 1 минуту и 41 секунду, а Galaxy Note 20 Ultra потребовалась 1 минута 55 секунд для выполнения тех же задач.Во время второго круга, который измеряет, насколько хорошо смартфоны могут поддерживать работу приложений в фоновом режиме, iPhone финишировал за 42 секунды, а Note 20 Ultra — за 46 секунд.Samsung Galaxy Note 20 Ultra ранее был победителем в тестах скорости от PhoneBuff, но теперь iPhone 12 Pro стал новым чемпионом и самым производительным смартфоном, доступным на рынке сегодня, когда дело доходит до этого конкретного испытания. По данным блогера, прошло 20 месяцев с тех пор, как айфон в последний раз занимал первое место.