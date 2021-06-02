Линейка iPhone 13 может получить увеличенные аккумуляторы. Об этом рассказал ресурс GSMArena со ссылкой на китайских инсайдеров.
Согласно утечке, емкость аккумуляторов может быть такой:
- iPhone 13 mini — 2406 mAh
- iPhone 13 и 13 Pro — 3095 mAh
- iPhone 13 Pro Max — 4352 mAh.
- iPhone 12 mini — 2227 mAh
- iPhone 12 и 12 Pro — 2815 mAh
- iPhone 12 Pro Max — 3687 mAh.
Смартфоны Apple никогда не считались «долгожителями». Вплоть до выхода iPhone X пользователи «яблок» регулярно получали насмешки от владельцев Android-девайсов — емкость аккумуляторов в их смартфонах (даже бюджетных) доходила до 6000mAh, тогда как iPhone разряжались очень быстро. В моделях iPhone X и XS ситуация немного улучшилась, а XR и вовсе негласно считается самым автономным смартфоном от Apple. Линейка iPhone 11 и 12 в целом не дает повода для жалоб на автономность, но до колоссальной емкости батареек Android-смартфонов им еще далеко. Похоже, Apple наконец обратила внимание на просьбы своих фанатов и начала двигаться в сторону увеличения времени работы без розетки.
Ранее стало известно, что на ближайшей конференции WWDC 2021, которая состоится с 7 по 11 июня, могут быть представлены Apple Watch Series 7 с обновленным дизайном в стиле iPhone 12 и iPad Pro. Кроме того, меломаны ждут релиза двух пар наушников: совершенно новых Beats Studio Buds с вакуумной конструкцией и AirPods 3 с обновленным дизайном.
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Емкость Акб больше 4000?!
Я не верю своим глазам 😂😂😂