





Две модели с приставкой Pro из грядущей линейки iPhone 13 будут оснащаться дисплеями LTPO с низким энергопотреблением. Это позволит смартфонам использовать частоту обновления 120 Гц. Об этом сообщает сайт Macrumors со ссылкой на издание DigiTimes.Сообщается, что поставщики Apple, среди которых Samsung и LG Display, сейчас переводят часть своих производственных мощностей на производство LTPO OLED-панелей для будущих моделей iPhone. Полный перевод с технологии LTPS, вероятно, будет завершен в первой половине 2021 года.Даже с переходом на производство LTPO, завершенным в первой половине года, мощность будет ниже, чем ранее. Это обуславливается дополнительными этапами в процессе разработки, среди которых добавление оксида при преобразовании LTPS в LTPO.Наряду с Samsung и LG Displays, купертиновцы также хотят добавить китайского производителя дисплеев BOE в свой список поставщиков экранов для iPhone 13, несмотря на то, что они неоднократно не проходили тесты контроля качества. Сообщается, что BOE тестирует панели LTPO в новом отделении, предназначенном для Apple. В отчете отмечается, что китайский производитель получил одобрение от купертиновцев на поставку OLED-панелей в декабре 2020 года.В прошлом году ожидалось, что Apple применит дисплеи LTPO в модельном ряду iPhone 2020 года. Несмотря на многочисленные слухи, отраслевой аналитик Росс Янг точно предсказал в июле прошлого года, что линейка iPhone 12 не получит такие экраны, поскольку они дебютируют в серии iPhone 13 Pro.Apple впервые представила ProMotion вместе с iPad Pro 2018 года. С тех пор технологию получили только Apple Watch. Наиболее высокая частота обновления обеспечивает плавную картинку при прокрутке и в играх. Это хорошо заметно при сравнении 120 и 60 Гц.Аналитик Минг-Чи Куо полагает, что в будущих моделях iPhone 13 Pro будут использоваться дисплеи с более высокой частотой обновления. Поставщик многочисленных утечек Макс Вайнбах считает, что помимо 120 Гц модельный ряд смартфонов Apple 2021 года получит поддержку функции Always on Display.