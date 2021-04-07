На данный момент ситуация с чипами производства TSMC достаточно печальная: компания не успевает выполнять все заказы, из-за чего мы видим как дефицит консолей нового поколения, так и процессоров AMD. При этом SoC для iPhone тоже производятся на заводах тайваньского чипмейкера, поэтому возникает вопрос — успеет ли TSMC произвести нужное количество процессоров для нового смартфона Apple к осенней презентации компании?

Ведь, как мы знаем, из-за коронавируса, вызвавшего перебои с поставками, линейка iPhone 12 вышла в октябре вместо сентября, и была в дефиците несколько месяцев. Не будет ли такого, что iPhone 13 также задержится? Как сообщает ресурс MacRumors, у Apple все схвачено и задержек не предвидится.

Во-первых, компания приспособилась и пандемия уже меньше влияет на цепочку поставок комплектующих для iPhone. А, во-вторых, TSMC готова начать поставки новой SoC Apple A15 с опережением графика, уже в мае. Так что выпуск iPhone 13 в сентябре выглядит вполне реалистичным.

По слухам, новые iPhone могут получить 120-гц дисплеи, уменьшенную «челку» и «антиотпечаточное» покрытие задней крышки. Кроме того, могут появиться новые цвета и вернуться датчик отпечатков пальцев, который расположится под экраном. 


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Источник:

Mass Production of A15 Chip for iPhone 13 Set to Begin Ahead of Schedule in Late May Mass Production of A15 Chip for iPhone 13 Set to Begin Ahead of Schedule in Late May

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