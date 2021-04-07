





На данный момент ситуация с чипами производства TSMC достаточно печальная: компания не успевает выполнять все заказы, из-за чего мы видим как дефицит консолей нового поколения, так и процессоров AMD. При этом SoC для iPhone тоже производятся на заводах тайваньского чипмейкера, поэтому возникает вопрос — успеет ли TSMC произвести нужное количество процессоров для нового смартфона Apple к осенней презентации компании?Ведь, как мы знаем, из-за коронавируса, вызвавшего перебои с поставками, линейка iPhone 12 вышла в октябре вместо сентября, и была в дефиците несколько месяцев. Не будет ли такого, что iPhone 13 также задержится? Как сообщает ресурс MacRumors, у Apple все схвачено и задержек не предвидится.Во-первых, компания приспособилась и пандемия уже меньше влияет на цепочку поставок комплектующих для iPhone. А, во-вторых, TSMC готова начать поставки новой SoC Apple A15 с опережением графика, уже в мае. Так что выпуск iPhone 13 в сентябре выглядит вполне реалистичным.По слухам, новые iPhone могут получить 120-гц дисплеи, уменьшенную «челку» и «антиотпечаточное» покрытие задней крышки. Кроме того, могут появиться новые цвета и вернуться датчик отпечатков пальцев, который расположится под экраном.