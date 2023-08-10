iPhone 14 «компенсировал» семье свою стоимость с запасом. Хорошо, что не купили 13-й



В сети появилась история семьи, которая спаслась от пожара благодаря iPhone 14. О ней написали в WCCF Tech.



Согласно источнику, семья из пяти человек поехала путешествовать в фургоне и остановилась на ночевку в лесу на Гавайях. Ночью в том месте вспыхнул лесной пожар. Люди закрылись в фургоне, чтобы спастись от огня, но на помощь позвать не смогли — сотовая сеть не ловила.



К счастью, в фургоне был iPhone 14. Семья подала сигнал SOS через спутниковую связь, благодаря чему их быстро нашли и вытащили из пожара, потушить который не было никакой возможности.



Если бы все члены семьи пользовались более старыми моделями iPhone или Android-смартфонами, то их участь была бы печальна. Здорово, что современные технологии буквально спасают жизни; в подобной ситуации затраты на дорогостоящий гаджет с лихвой отбиваются.

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