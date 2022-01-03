Будущий iPhone 14 Pro может получить круглый или овальный вырез в экране вместо «моноброви». Об этом сообщает азиатский ресурс Gizmochina со ссылкой на издание Bloomberg.
Ранее слухи о том, что Apple собирается избавиться от «челки», возникали уже неоднократно. В очередной раз эти слухи подтвердил Марк Гурман, сотрудник агентства Bloomberg — он специализируется на утечках Apple и периодически составляет отчеты Power On, в которых собирает всё, что смог найти и разузнать.
Среди прочего, Гурман предоставил несколько подробностей о будущей линейке iPhone 14. По его словам, модельный ряд будет состоять из четырех моделей: iPhone 14, iPhone 14 Max подешевле, и iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подороже. Но на этот раз Apple разделит эти линейки не только ценой. Гурман считает, что у обычной «четырки» и у 14 Pro будут разные вырезы в экране.
Согласно источнику, Apple заменит «монобровь» в ее текущем виде на небольшой вырез в форме фасолины (или пилюли, как пишут зарубежные коллеги). Между вырезом и краем передней панели появится небольшая полоска дисплея. Однако произойдет это только с моделями iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Более дешевые новинки — iPhone 14 и iPhone 14 Max — сохранят дизайн iPhone 13 и будут выпущены с «монобровью». Таким образом различие между моделями будет более явным — то есть, по сути, «челка» в айфоне резко станет признаком бюджетности, а не премиальности, как сейчас. Есть мнение, что этот шаг поможет Apple лучше продавать более дорогие Pro-шки.
Что касается датчиков, утечки утверждают, что всё останется как было — Face ID никуда не денется и будет сохранен во всей линейке. Кроме него, в «фасолине» разместятся датчики света, приближения и True Tone, а также фронтальная камера.
К слову, «фасолина» — не единственный вариант замены «челке». Ранее авторитетный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо говорил, что iPhone 2022 года получат круглую «дырку» в экране под фронтальную камеру (первое фото выше). Как бы там ни было, все утечки сходятся в одном — скандальной «моноброви» осталось быть с нами недолго.
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