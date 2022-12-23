iPhone 14 Pro лишился передовой технологии прямо перед выходом



Компания Apple внесла изменения в конструкцию iPhone 14 Pro на позднем этапе разработки. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, в сеть попали подробности процесса разработки актуальных флагманских iPhone. Оказалось, что модели 14 Pro и 14 Pro Max должны были получить инновационный графический чип, но в последний момент от него пришлось отказаться.



Свежий отчет от инсайдеров инженеров Apple называют «слишком амбициозными» в области графической производительности iPhone. В частности, в смартфон изначально внедрили инновационный графический процессор, который добавлял, например, трассировку лучей для большей реалистичности в играх. Однако во время всех ступеней разработки смартфон потреблял огромное количество энергии и очень сильно грелся.



Инженеры пытались «победить» эти ошибки, которые источник называет «беспрецедентными», однако ничего не помогало. В итоге прямо перед отправкой смартфона в массовое производство от нового чипа пришлось отказаться. В iPhone 14 Pro вернули графический компонент от Apple A15 Bionic и выпустили смартфон в таком виде.



Сообщается, что из-за описанной неудачи Apple провела серьезную чистку в своей команде специалистов по графике iPhone. Некоторые менеджеры были отстранены от работы.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides