iPhone 14 Pro Max сравнили с Galaxy S23 Ultra «лоб в лоб» на скорость работы. Угадайте победителя

Олег

iPhone vs Galaxy


В сети появилось видеосравнение быстродействия двух флагманских смартфонов — iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Ролик появился на YouTube, его заметили в 9to5Mac.

Напомним, что Galaxy S23 Ultra оснащен эксклюзивным чипом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью 12 Гб и встроенным накопителем UFS 4.0 скоростью до 4200 Мб/с. Смартфон существенно превосходит iPhone 14 Pro Max с 6 Гб оперативной памяти и более медленным накопителем типа NVME.

Оба смартфона тестировались при помощи роборуки, которая открывала и закрывала одни и те же приложения на iPhone и Galaxy.

Результат получился неожиданным. В первом этапе Galaxy S23 Ultra смог оторваться от iPhone 14 Pro Max всего на 1 секунду, однако во втором заходе айфон сравнял результаты и даже на долю секунды опередил «южнокорейца». Итоговый результат — 2:41,53 у iPhone и 2:41,78 у Galaxy. 


Автор подводит итог: оба смартфона настолько быстрые, что их сравнение почти не имеет смысла.

Любопытно, что ранее новинку от Samsung протестировали в Geekbench 5 и она с треском проиграла позапрошлогоднему iPhone 13.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Роман Лесной
+7
Роман Лесной
Да куда уже быстрее открывать приложения, тупик технологий каждый год все быстрее они делает какие то приросты че то там все повышают понижают, тьфу
Сегодня в 08:37
#
+4231
Gabriel
Это вообще очень глупая затея.
Разные ОС подразумевают разную скорость быстродействия.
Удивляет заключение в конце статьи. Оно всегда разное, если исход теста в пользу Эппл , то «ура !!! Эппл победила, Эппл молодец!!!, у владельцев Эппл лучший супер пупупер смартфон»
Если исход теста не в пользу Эппл , то «фигня все это, телефоны нынче такие быстрые что сравнивать нет смысла…»
Когда ж вы повзрослеете ?)))
2 часа назад в 09:11
#
tellurian
+5043
tellurian
В реальном использовании эти мелочи, мало кто обращает внимание. Люди привыкают.
час назад в 10:34
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