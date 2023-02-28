iPhone 14 Pro Max сравнили с Galaxy S23 Ultra «лоб в лоб» на скорость работы. Угадайте победителя

В сети появилось видеосравнение быстродействия двух флагманских смартфонов — iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Ролик появился на YouTube, его заметили в 9to5Mac.
Напомним, что Galaxy S23 Ultra оснащен эксклюзивным чипом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью 12 Гб и встроенным накопителем UFS 4.0 скоростью до 4200 Мб/с. Смартфон существенно превосходит iPhone 14 Pro Max с 6 Гб оперативной памяти и более медленным накопителем типа NVME.
Оба смартфона тестировались при помощи роборуки, которая открывала и закрывала одни и те же приложения на iPhone и Galaxy.
Результат получился неожиданным. В первом этапе Galaxy S23 Ultra смог оторваться от iPhone 14 Pro Max всего на 1 секунду, однако во втором заходе айфон сравнял результаты и даже на долю секунды опередил «южнокорейца». Итоговый результат — 2:41,53 у iPhone и 2:41,78 у Galaxy.
Автор подводит итог: оба смартфона настолько быстрые, что их сравнение почти не имеет смысла.
Любопытно, что ранее новинку от Samsung протестировали в Geekbench 5 и она с треском проиграла позапрошлогоднему iPhone 13.