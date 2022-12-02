iPhone 14 Спутниковая связь

«Поразительная точность!»: iPhone 14 спас жизнь своему владельцу

Олег

iPhone 14


В сети появилась история владельца iPhone 14, которому спас жизнь его смартфон. Об этом написали в MacRumors.

Рано утром 1 декабря военнослужащие Аляски, США получили SOS-сигнал. Предупреждение гласило, что далеко в снегу застрял мужчина, перегонявший снегоуборочную машину из одного города в другой. Оказалось, что пострадавший воспользовался новой фишкой своего iPhone 14 и отправил экстренное сообщение через спутниковую связь.

Согласно источнику, центр реагирования Apple связался с местными поисково-спасательными группами и координатором таких операций по округу, после чего в геолокацию, из которой поступил SOS-сингал была отправлена группа поисковиков-добровольцев. Они получили координаты GPS, которые были отправлены с iPhone 14 вместе с экстренным сообщением.

В итоге мужчину быстро нашли и он даже не пострадал. Герой истории оказался в таком месте, где сотовая связь не ловила, а вот спутниковая работает. Сообщается, что солдаты, которые помогали в спасательной операции, «были поражены точностью и полнотой информации», которую передал iPhone.

Ранее мы рассказывали, как работает спутниковая связь в линейке iPhone 14. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Показаны реалистичные рендеры iPhone 15 Pro
Нашли скрытую фичу Dynamic Island в iPhone 14 Pro
Представлен чехол для iPhone за $10 000 в стиле Ferrari. Всего 99 штук
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4106
Gabriel
Тим Кук лично откопал его из снега и принёс на себе в Калифорнию где ему захорошело.)

Вольному воля, спасенному рай.
Сегодня в 18:50
#
+709
Stylus
больше на рекламу похоже, чем на реальную историю.
2 часа назад в 19:57
#
tellurian
+4778
tellurian Stylus
Реклама и есть.
Как с наушниками и машиной
2 часа назад в 20:35
#
Купить рекламу