«Поразительная точность!»: iPhone 14 спас жизнь своему владельцу

В сети появилась история владельца iPhone 14, которому спас жизнь его смартфон. Об этом написали в MacRumors.
Рано утром 1 декабря военнослужащие Аляски, США получили SOS-сигнал. Предупреждение гласило, что далеко в снегу застрял мужчина, перегонявший снегоуборочную машину из одного города в другой. Оказалось, что пострадавший воспользовался новой фишкой своего iPhone 14 и отправил экстренное сообщение через спутниковую связь.
Согласно источнику, центр реагирования Apple связался с местными поисково-спасательными группами и координатором таких операций по округу, после чего в геолокацию, из которой поступил SOS-сингал была отправлена группа поисковиков-добровольцев. Они получили координаты GPS, которые были отправлены с iPhone 14 вместе с экстренным сообщением.
В итоге мужчину быстро нашли и он даже не пострадал. Герой истории оказался в таком месте, где сотовая связь не ловила, а вот спутниковая работает. Сообщается, что солдаты, которые помогали в спасательной операции, «были поражены точностью и полнотой информации», которую передал iPhone.
Ранее мы рассказывали, как работает спутниковая связь в линейке iPhone 14.
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