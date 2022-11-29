iPhone 15

iPhone 15 может получить совершенно новый датчик — он перевернет игру

Олег

iPhone 15


Будущий флагманский смартфон от Apple будет оснащен новым датчиком от Sony. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, свежий инсайд сообщает новые подробности о качестве камер будущей линейки iPhone 15. Отчет издания NikkeiAsia содержит сведения о новейших «современных» датчиках изображения производства Sony. Инсайдеры считают, что Apple установит их взамен текущих, которые используются в камерах iPhone уже много лет.

По сравнению со стандартными датчиками изображения в «яблочных» смартфонах, новейший компонент от Sony «удваивает сигнал насыщения в каждом пикселе», благодаря чему при съемке захватывает гораздо больше света и снижает шансы отклонения уровня выдержки. Например, источник говорит, что камера с таким сенсором способна сделать отличный портрет лица человека даже при сильном контровом свете.

Компания Sony при производстве датчиков изображения использует особую архитектуру, при которой фотодиоды и транзисторы размещаются в отдельных слоях, что позволяет использовать гораздо больше фотодиодов на той же площади сенсора.

Пока неизвестно, в каких именно моделях появятся сенсоры камеры от Sony. Apple может установить их либо во всю линейку iPhone 15, либо только в Pro-модели. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2903
kardigan
Да большенству хватает и того, что уже есть.
Перевернёт-это громко сказано Кузнецов.
Что всё может перевернуть-так это цены на следущие флагманы.
час назад в 10:39
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