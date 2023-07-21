iPhone 15 огорчит всех, кто его ждет и хочет купить

Фото: MacRumors
В сети появились свежие инсайды относительно будущей линейки iPhone 15. Их опубликовали в MacRumors.
Согласно источнику, у Apple возникнут проблемы как с базовыми, так и с Pro-версиями iPhone 15 к моменту релиза в сентябре. Информация из цепочки поставок запчастей гласит, что запуск продаж iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max может быть отложен из-за трудностей с производством дисплеев для них.
Ранее мы писали, что эти модели получат более тонкие рамки дисплея, чем в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а значит для «пятнашек» пришлось разработать и выпускать экраны отдельно. Поставщики Apple используют новую технологию производства, из-за чего матрицы от LG вызывают трудности при сборке — они не проходят испытания на надежность в процессе ламинирования.
Другой источник сообщает, что запуск продаж iPhone 15 и iPhone 15 Plus может быть отложен до октября — причина не называется, но, возможно, дело как раз в проблемах с «прошками». Apple просто отложит старт продаж всей линейки разом.
Однако есть и другое предположение. Компания может запустить продажи с заведомым дефицитом на Pro-модели, и покупателям придется долго ждать своих смартфонов. Оба варианта одинаково неприятны: тем, кто очень ждет новинку и хочет купить её на старте, придется ждать еще дольше — либо открытия продаж, либо поставки предоплаченного девайса.
В сети появились свежие инсайды относительно будущей линейки iPhone 15. Их опубликовали в MacRumors.
Согласно источнику, у Apple возникнут проблемы как с базовыми, так и с Pro-версиями iPhone 15 к моменту релиза в сентябре. Информация из цепочки поставок запчастей гласит, что запуск продаж iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max может быть отложен из-за трудностей с производством дисплеев для них.
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Ранее мы писали, что эти модели получат более тонкие рамки дисплея, чем в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а значит для «пятнашек» пришлось разработать и выпускать экраны отдельно. Поставщики Apple используют новую технологию производства, из-за чего матрицы от LG вызывают трудности при сборке — они не проходят испытания на надежность в процессе ламинирования.
Другой источник сообщает, что запуск продаж iPhone 15 и iPhone 15 Plus может быть отложен до октября — причина не называется, но, возможно, дело как раз в проблемах с «прошками». Apple просто отложит старт продаж всей линейки разом.
Однако есть и другое предположение. Компания может запустить продажи с заведомым дефицитом на Pro-модели, и покупателям придется долго ждать своих смартфонов. Оба варианта одинаково неприятны: тем, кто очень ждет новинку и хочет купить её на старте, придется ждать еще дольше — либо открытия продаж, либо поставки предоплаченного девайса.
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